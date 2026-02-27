День в истории: 27 февраля 1900 года была основана «Бавария»

После Второй мировой под руководством Курта Ландауэра (1947) клуб возродился: в 1960-х выиграл 4 Бундеслиги подряд, а в 1974—1976 — три Кубка европейских чемпионов с Беккенбауэром и Мюллером. Сегодня — рекордсмен Германии (33 Бундеслиги, 20 Кубков) и Европы (6 ЛЧ), символ устойчивости и успеха.