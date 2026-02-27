Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Генк
1
:
Динамо З
2
Все коэффициенты
П1
14.00
X
4.10
П2
1.38
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сельта
0
:
ПАОК
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.50
П2
6.80
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Фенербахче
2
Все коэффициенты
П1
16.00
X
6.40
П2
1.22
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Болонья
1
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
10.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 3:4
Виктория Пл
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
0
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
0
:
Лилль
2
П1
X
П2

День в истории: 27 февраля 1900 года была основана «Бавария»

27 февраля 1900 года в маленьком мюнхенском пивном зале «Гизела» одиннадцать молодых энтузиастов, недовольных отношением к футболу в гимнастическом обществе MTV 1879, решили создать собственный клуб — футбольный клуб «Бавария» Мюнхен.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Инициатором стал студент Франц Джон из Берлина, предложивший название в честь Баварии — земли, где Мюнхен был центром. В команде собрались студенты, мелкие торговцы и служащие района Швабинг — клуб сразу стал «народным».

Дебютный матч 31 марта против «MTV 1879» завершился разгромом 7:1. В 1906 году для финансовой стабильности «Бавария» объединилась с «MTV», сменив цвета на бело-красные — отсюда прозвище «ротхозе» (красноштанники).

В 1910—1911 годах «Бавария» завоевала чемпионство Южной Германии с Максом Габлонски из сборной. К 1920-му клуб насчитывал 700 членов и доминировал в Мюнхене. Сенсация 1932-го — национальный титул после победы 2:0 над «Айнтрахтом» Франкфурт.

После Второй мировой под руководством Курта Ландауэра (1947) клуб возродился: в 1960-х выиграл 4 Бундеслиги подряд, а в 1974—1976 — три Кубка европейских чемпионов с Беккенбауэром и Мюллером. Сегодня — рекордсмен Германии (33 Бундеслиги, 20 Кубков) и Европы (6 ЛЧ), символ устойчивости и успеха.