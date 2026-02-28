Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.93
П2
34.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
1
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
13.00
П2
200.00
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.61
П2
3.31
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Ланс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Урал
0
П1
X
П2

День в истории: 28 февраля 1942 года родился легендарный итальянский вратарь Дино Дзофф


28 февраля 1942 года в Мариано-дель-Фриули родился Дино Дзофф — итальянский вратарь, признанный одним из лучших в истории футбола.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В 40 лет он стал самым возрастным чемпионом мира, выиграв ЧМ-1982 как капитан «Скуадры Адзурры».

Профессиональную карьеру начал в 1961 году за «Удинезе». В 1963-м перешел в «Мантову», за которую, провел 131 матч за 4 сезона, став лидером команды. В 1967-м подписал контракт с «Наполи», где за 5 лет сыграл 143 матча в Серии А, заработал серебро (1971) и бронзу (1970) чемпионата. Именно в Неаполе дебютировал в сборной Италии на Евро-1968, где итальянцы впервые стали чемпионами Европы.

В 1972 году перешел в «Ювентус» за 450 тыс. долларов — рекорд для вратарей того времени. За 11 лет в составе туринского клуба провел 479 матчей в Серии А (рекорд клуба до 2020-х), ни разу не пропустив игру лиги. С «Юве» выиграл 6 титулов Серии А (1973, 1975, 1977, 1981, 1982, 1984), 2 Кубка Италии и Кубок УЕФА-1977. Завершил карьеру в 1983-м в 41 год после финала Кубка обладателей кубков.

За сборную Италии (1968−1983) провел 112 матчей (рекорд, который держался до 2007-го), был капитаном сборной с 1977-го. На ЧМ-82 не пропустил ни одного гола до финала с ФРГ (3:1). Был номинирован на «Золотой мяч-82» и занял в голосовании второе место. Завершив карьеру игрока стал тренером, работал с «Юве», «Лацио» (скудетто-2000) и сборной Италии (финал Евро-2000).