День в истории: 28 февраля 1942 года родился легендарный итальянский вратарь Дино Дзофф

В 40 лет он стал самым возрастным чемпионом мира, выиграв ЧМ-1982 как капитан «Скуадры Адзурры».
Профессиональную карьеру начал в 1961 году за «Удинезе». В 1963-м перешел в «Мантову», за которую, провел 131 матч за 4 сезона, став лидером команды. В 1967-м подписал контракт с «Наполи», где за 5 лет сыграл 143 матча в Серии А, заработал серебро (1971) и бронзу (1970) чемпионата. Именно в Неаполе дебютировал в сборной Италии на Евро-1968, где итальянцы впервые стали чемпионами Европы.
В 1972 году перешел в «Ювентус» за 450 тыс. долларов — рекорд для вратарей того времени. За 11 лет в составе туринского клуба провел 479 матчей в Серии А (рекорд клуба до 2020-х), ни разу не пропустив игру лиги. С «Юве» выиграл 6 титулов Серии А (1973, 1975, 1977, 1981, 1982, 1984), 2 Кубка Италии и Кубок УЕФА-1977. Завершил карьеру в 1983-м в 41 год после финала Кубка обладателей кубков.
За сборную Италии (1968−1983) провел 112 матчей (рекорд, который держался до 2007-го), был капитаном сборной с 1977-го. На ЧМ-82 не пропустил ни одного гола до финала с ФРГ (3:1). Был номинирован на «Золотой мяч-82» и занял в голосовании второе место. Завершив карьеру игрока стал тренером, работал с «Юве», «Лацио» (скудетто-2000) и сборной Италии (финал Евро-2000).