День в истории: 28 февраля 1942 года родился легендарный итальянский вратарь Дино Дзофф

В 1972 году перешел в «Ювентус» за 450 тыс. долларов — рекорд для вратарей того времени. За 11 лет в составе туринского клуба провел 479 матчей в Серии А (рекорд клуба до 2020-х), ни разу не пропустив игру лиги. С «Юве» выиграл 6 титулов Серии А (1973, 1975, 1977, 1981, 1982, 1984), 2 Кубка Италии и Кубок УЕФА-1977. Завершил карьеру в 1983-м в 41 год после финала Кубка обладателей кубков.