В «Реале Сосьедад» опровергли слухи об уходе Захаряна

Накануне в СМИ появилась информация о том, что новый главный тренер клуба «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо не планирует привлекать к играм российского полузащитника Арсена Захаряна до конца сезона. Якобы американский наставник провел личную беседу с несколькими футболистами команды с целью сообщить им, что они не входят в его планы. В числе этих игроков был и Захарян.