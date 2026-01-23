В «Реале Сосьедад» опровергли слухи об уходе Захаряна

Накануне в СМИ появилась информация о том, что новый главный тренер клуба «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо не планирует привлекать к играм российского полузащитника Арсена Захаряна до конца сезона. Якобы американский наставник провел личную беседу с несколькими футболистами команды с целью сообщить им, что они не входят в его планы. В числе этих игроков был и Захарян.
«Информация, предоставленная испанскими СМИ, неверна. Тренер не хочет, чтобы Захарян покинул команду», — заявил пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате в беседе с корреспондентом Sport24.
В сезоне-2025/26 22-летний Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 16 матчах и забил один гол.
19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.