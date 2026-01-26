Клуб Серии А после выездного матча забыл вратаря на стадионе

29‑летний итальянский голкипер в текущем сезоне провел 19 матчей за «Кремонезе» в разных турнирах и пропустил 22 гола. Аудеро — воспитанник «Ювентуса». В настоящий момент права на вратаря принадлежат «Комо», в клубе из Кремоны Аудеро находится в аренде. Также он ранее выступал за «Интер», «Сампдорию», «Венецию» и «Палермо».