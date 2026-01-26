Клуб Серии А после выездного матча забыл вратаря на стадионе

В матче 22‑го тура чемпионата Италии «Кремонезе» в воскресенье в гостях уступил «Сассуоло» со счетом 0:1. Как сообщает Sky Italia, автобус футбольного клуба «Кремонезе» уехал со стадиона после игры без вратаря команды Эмиля Аудеро.
После игры основной вратарь «Кремонезе» задержался на общение с журналистами. В это время автобус с игроками команды уехал с арены. Позже Аудеро вернулся в Кремону на машине, предоставленной его клубом.
Голкипер пропустил единственный и решающий гол в матче, допустив ошибку на 3-й минуте игры. Он неудачно отбил мяч после дальнего удара, чем воспользовался Алиу Фадера.
29‑летний итальянский голкипер в текущем сезоне провел 19 матчей за «Кремонезе» в разных турнирах и пропустил 22 гола. Аудеро — воспитанник «Ювентуса». В настоящий момент права на вратаря принадлежат «Комо», в клубе из Кремоны Аудеро находится в аренде. Также он ранее выступал за «Интер», «Сампдорию», «Венецию» и «Палермо».
Аудеро выступал за юношеские и молодежные сборные Италии. В 2025 году голкипер дебютировал в составе сборной Индонезии.
Фабио Гроссо
Давиде Никола
Алиу Фадера
3′
49
Ариянет Мурич
6
Себастьян Валюкевич
3
Джош Дойг
18
Неманья Матич
21
Джей Идзес
80
Тарик Мухаремович
35
Лука Липани
59′
42
Кристиан Торстведт
90
Исмаэль Коне
83′
44
Эдоардо Яннони
24
Лука Моро
71′
77
Николас Пьерини
20
Алиу Фадера
59′
10
Доменико Берарди
45
Арман Лорьенте
64′
71′
99
Андреа Пинамонти
1
Эмиль Аудеро
6
Федерико Баскиротто
3
Джузеппе Пеццелла
74′
27
Яри Вандепутте
90
Федерико Бонаццоли
10
Джейми Варди
24
Филиппо Терраччано
81′
30
Микаил Файе
15
Маттео Бьянкетти
81′
55
Франческо Фолино
4
Томмазо Барбьери
32′
46′
11
Деннис Йонсен
33
Альберто Грасси
67′
22
Романо Флориани
18
Микеле Коллочоло
23′
7
Алессио Дзербин
Главный судья
Джузеппе Коллу
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти