В «Атланте Юнайтед» высказались о будущем Алексея Миранчука

Напомним, в минувшем сезоне МЛС Алексей Миранчук провел за «Атланту» 33 матча, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи. В регулярном чемпионате «Атланта» заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.