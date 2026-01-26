В «Атланте Юнайтед» высказались о будущем Алексея Миранчука

30-летний Алексей Миранчук перешел в «Атланту Юнайтед» летом 2024 года из итальянской «Аталанты» за €11,8 млн. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2027 года.
— Есть ли какие-то предложения по Алексею Миранчуку? Какова позиция клуба: готовы отпустить его или хотят сохранить в «Атланте»?
— По Алексею в клубе предложений нет. Он находится в команде, все в порядке. Миранчук является ценным игроком нашего клуба, — приводит слова Винклера Sport24.
Напомним, в минувшем сезоне МЛС Алексей Миранчук провел за «Атланту» 33 матча, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи. В регулярном чемпионате «Атланта» заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Гол Миранчука в матче против «Сиэтла» был признан лучшим в минувшем сезоне МЛС по версии клуба.
Новый сезон регулярного чемпионата МЛС стартует 21 февраля. «Атланта» в первом матче сыграет на выезде с «Цинциннати».