«Шанхай» Слуцкого потерял шансы на плей-офф в азиатской ЛЧ

«Шанхай Шеньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, проиграл дома японскому клубу «Матила Зельвия» со счетом 0:2 в матче седьмого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов в конференции «Восток».
Дубль в матче оформил Юки Сома.
За семь прошедших матчей группового этапа, Леонид Слуцкий и его команда потерпели пять поражений, заработав только четыре очка. Таким образом, клуб не примет участие в плей-офф турнира.
«Матида Зельвия» с 14 очками занимает второе место.
В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» дошел в Лиге чемпионов до ⅛ финала, где уступил японскому «Кавасаки Фронтале». Сейчас в чемпионате Китая межсезонье, прошлый год завершился для «Шанхая» Слуцкого на втором месте с 64 очками. Первое место занял «Шанхай Порт» с 66 очками.
Леонид Слуцкий официально возглавил клуб с 1 января 2024 года. 25 февраля 2024 года в первом официальном матче под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая, со счетом 1:0 одолев действующего на тот момент чемпиона — «Шанхай Порт».