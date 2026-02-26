Тикнизян признался, что между Россией и Европой выберет Европу

«Я очень рад, что оказался здесь. Это сильно помогло мне с точки зрения футбола, дало новый старт. Но сейчас, в свои 26 лет, я понимаю, что у меня есть семья, а финансы тоже играют важную роль. Не хочу загадывать, что будет завтра, но если поступит хорошее финансовое предложение из России, я буду его рассматривать, прежде всего ради своей семьи», — сказал Тикнизян.