Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.40
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.10
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.36
X
6.03
П2
7.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.53
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.53
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.05
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.36
П2
5.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.51
П2
6.34

Тикнизян признался, что между Россией и Европой выберет Европу

До перехода в сербский клуб защитник выступал за московский «Локомотив».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Защитник «Црвены Звезды» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал, будет ли он рассматривать финансово привлекательное предложение из России.

До перехода в сербский клуб 26-летний футболист выступал за московский «Локомотив».

«Я очень рад, что оказался здесь. Это сильно помогло мне с точки зрения футбола, дало новый старт. Но сейчас, в свои 26 лет, я понимаю, что у меня есть семья, а финансы тоже играют важную роль. Не хочу загадывать, что будет завтра, но если поступит хорошее финансовое предложение из России, я буду его рассматривать, прежде всего ради своей семьи», — сказал Тикнизян.

Александр Кержаков спросил, предпочел бы он Россию или Европу, если предложения будут одинаковыми.

«Если из России поступит хорошее предложение, а из Европы не очень, я выберу Европу. Я попробую себя там. Деньги рано или поздно заканчиваются. Квартира, дом, машина, какие-то инвестиции, помощь родителям — если удалось, то все. Мне ничего лишнего не нужно. У меня нет каких-то особенных запросов», — ответил Наир.

Севастиан Терлецкий уточнил, закрыл ли Тикнизян на данный момент свою планку.

«Нет, еще далеко», — ответил он.

Александр Кержаков спросил, выбирал ли бы он финансы, чтобы закрыть планку.

«Давайте говорить откровенно. Если из Европы поступает предложение на 900 тысяч евро, а из России на 1,5 миллиона евро в год, разница значительная. Но для меня, если умело распоряжаться деньгами, эту разницу можно нивелировать», — отметил Тикнизян.

На вопрос Севастиана Терлецкого, что если из России предложат 2,5 миллиона, он ответил:

«2,5 миллиона — это огромные деньги, такие мне только снятся. Учитывая нынешнюю ситуацию в России, я не уверен, что это реально. У меня много вопросов, например, по поводу трансферов. Я не знаю, что происходит, и не хочу в это вникать», — сказал футболист в новом выпуске FONtour.