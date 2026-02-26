Тикнизян признался, что между Россией и Европой выберет Европу

Защитник «Црвены Звезды» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал, будет ли он рассматривать финансово привлекательное предложение из России.
До перехода в сербский клуб 26-летний футболист выступал за московский «Локомотив».
«Я очень рад, что оказался здесь. Это сильно помогло мне с точки зрения футбола, дало новый старт. Но сейчас, в свои 26 лет, я понимаю, что у меня есть семья, а финансы тоже играют важную роль. Не хочу загадывать, что будет завтра, но если поступит хорошее финансовое предложение из России, я буду его рассматривать, прежде всего ради своей семьи», — сказал Тикнизян.
Александр Кержаков спросил, предпочел бы он Россию или Европу, если предложения будут одинаковыми.
«Если из России поступит хорошее предложение, а из Европы не очень, я выберу Европу. Я попробую себя там. Деньги рано или поздно заканчиваются. Квартира, дом, машина, какие-то инвестиции, помощь родителям — если удалось, то все. Мне ничего лишнего не нужно. У меня нет каких-то особенных запросов», — ответил Наир.
Севастиан Терлецкий уточнил, закрыл ли Тикнизян на данный момент свою планку.
«Нет, еще далеко», — ответил он.
Александр Кержаков спросил, выбирал ли бы он финансы, чтобы закрыть планку.
«Давайте говорить откровенно. Если из Европы поступает предложение на 900 тысяч евро, а из России на 1,5 миллиона евро в год, разница значительная. Но для меня, если умело распоряжаться деньгами, эту разницу можно нивелировать», — отметил Тикнизян.
На вопрос Севастиана Терлецкого, что если из России предложат 2,5 миллиона, он ответил:
«2,5 миллиона — это огромные деньги, такие мне только снятся. Учитывая нынешнюю ситуацию в России, я не уверен, что это реально. У меня много вопросов, например, по поводу трансферов. Я не знаю, что происходит, и не хочу в это вникать», — сказал футболист в новом выпуске FONtour.