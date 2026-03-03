Москва
Арбелоа высказался о шансах «Реала» на чемпионство

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа верит, что «Реал» еще может побороться за чемпионство в этом сезоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Реал» на своем поле сенсационно уступил «Хетафе» в матче 26-го тура чемпионата Испании (0:1). Единственный мяч на 39-й минуте встречи забил нападающий гостей Мартин Сатриано.

«У нас осталось 36 [возможных] очков, и у нас нет другой цели, кроме как бороться за эти 36 очков.

Никто не собирается сдаваться. Мы верим, что сможем сократить отставание в четыре очка. Это “Реал”, и здесь никто не собирается сдаваться», — приводит слова Арбелоа Marca.

«Реал» проиграл «Хетафе» на домашнем поле впервые за 18 лет. Тогда в 2008 году «сливочные» уступили с таким же счетом. С тех пор команды встречались на «Сантьяго Бернабеу» 16 раз и все эти матчи выиграл мадридский клуб.

«Реал» отерпел поражение во втором матче Ла Лиги кряду, ранее уступив «Осасуне» со счетом 1:2. За 12 туров до окончания чемпионата страны «Реал» занимает второе место в турнирной таблице с 60 очками. Лидером является каталонская «Барселона» с 64 баллами. В следующем туре подопечные Арбелоа 7 марта сыграют на выезде с «Сельтой».

Напомним, прошлый сезон чемпионата Испании «Реал» завершил на втором месте, уступив «Барселоне» 4 очка.