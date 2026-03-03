Москва
Агент Кисляка: В «Фенербахче» Моуринью одобрил трансфер Матвея

Представитель Матвея Кисляка Александр Маньяков рассказал, как в «Фенербахче» согласовывали кандидатуру игрока с Жозе Моуринью, который ранее возглавлял турецкий клуб.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— Вы сами рассказывали, как Кисляком интересовался «Фенербахче». Как это было?

— Опять же, ЦСКА был в курсе всего. Шевелев знал. И Бабаев знал, что я полетел в Турцию на переговоры: встречался, разговаривал. Клубы тоже между собой общались. И тут нельзя сказать, что ЦСКА не отпускал. В «Фенербахче» в то трансферное окно произошли изменения, которые поставили переговоры на паузу. Ну и на тот момент ЦСКА не сделал ни одного трансфера, но амбиции были видны. Потому прекрасно понимаю руководителей клуба: отдаешь своего лучшего футболиста в какую‑то команду — сродни тому, что себе в ногу стреляешь. Это и на результате отобразится, и на обстановке внутри команды. Потому что там бы просто сказали: «Вы нам говорите о чемпионстве, а лучшего футболиста отдаете».

— Правда, что Матвея в «Фенербахче» лично Моуринью хотел видеть?

— Как я понимаю, когда Жозе пришел в клуб, он отвечал вообще за все. Прямо ему отдали все на откуп. Но те трансферы, которые были сделаны Жозе, не выстрелили. И руководство клуба сказало, что теперь они будут этим вместе заниматься. Кандидатура Матвея возникла у руководителей клуба. Но они согласовывали это с Моуринью, и тренер сказал: «Да, отличный парень, давайте. Я хочу видеть его в составе», — сказал Маньяков «Матч ТВ».

Кисляку 20 лет. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей в составе армейцев, забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2029 года. О возможном переходе Кисляка в «Фенербахче» СМИ сообщали летом 2025 года.