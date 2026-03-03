Агент Кисляка: В «Фенербахче» Моуринью одобрил трансфер Матвея

— Опять же, ЦСКА был в курсе всего. Шевелев знал. И Бабаев знал, что я полетел в Турцию на переговоры: встречался, разговаривал. Клубы тоже между собой общались. И тут нельзя сказать, что ЦСКА не отпускал. В «Фенербахче» в то трансферное окно произошли изменения, которые поставили переговоры на паузу. Ну и на тот момент ЦСКА не сделал ни одного трансфера, но амбиции были видны. Потому прекрасно понимаю руководителей клуба: отдаешь своего лучшего футболиста в какую‑то команду — сродни тому, что себе в ногу стреляешь. Это и на результате отобразится, и на обстановке внутри команды. Потому что там бы просто сказали: «Вы нам говорите о чемпионстве, а лучшего футболиста отдаете».