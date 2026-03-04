Гарри Магуайр приговорен к 15 месяцам условно за участие в драке

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр был признан виновным в нанесении легких телесных повреждений и приговорен к 15 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.
Инцидент случился ранним утром 21 августа 2020 года на острове Миконос. По данным СМИ, полиция обратила внимание на Магуайра во время его ссоры с другими англичанами. Когда правоохранители попытались вмешаться, трое британцев начали оказывать сопротивление и, как утверждается, пытались дать взятку. В итоге все они были задержаны.
Со стороны футболиста заявили, что конфликт спровоцировали британские болельщики другого клуба, а сестру Магуайра якобы ранили острым предметом в руку. Позже прокуратура Сироса освободила игрока из-под стражи, поскольку он назначил адвокатов для защиты своих интересов.
Позднее стало известно, что греческий суд отклонил просьбу защиты о переносе слушаний. Адвокат сообщил, что к сестре Магуайра Дейзи подошли двое албанцев и сделали ей инъекцию неизвестного вещества, после чего она потеряла сознание. По его словам, футболист вызвал транспорт и просил отвезти их в больницу, однако компанию доставили в полицейский участок. Там, как утверждает защита, один из офицеров ударил Магуайра по ногам и заявил, что его карьера окончена. Сам игрок, не присутствовавший на заседании, вину не признаёт и отвергает обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и попытке подкупа сотрудника полиции.
Сегодня, 4 марта, «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге проведёт гостевой матч против «Ньюкасла».