Гарри Магуайр приговорен к 15 месяцам условно за участие в драке

Позднее стало известно, что греческий суд отклонил просьбу защиты о переносе слушаний. Адвокат сообщил, что к сестре Магуайра Дейзи подошли двое албанцев и сделали ей инъекцию неизвестного вещества, после чего она потеряла сознание. По его словам, футболист вызвал транспорт и просил отвезти их в больницу, однако компанию доставили в полицейский участок. Там, как утверждает защита, один из офицеров ударил Магуайра по ногам и заявил, что его карьера окончена. Сам игрок, не присутствовавший на заседании, вину не признаёт и отвергает обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и попытке подкупа сотрудника полиции.