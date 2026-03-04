Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.61
П2
2.51
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.20
П2
4.30
Футбол. Кубок России
20:45
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.52
П2
2.70
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.75
П2
5.25
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.50
П2
2.55
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.22
X
3.96
П2
1.68
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.66
П2
3.45
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.05
П2
7.10
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.85
П2
2.53

Гарри Магуайр приговорен к 15 месяцам условно за участие в драке

Его компания устроила стычку в баре Греции.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр был признан виновным в нанесении легких телесных повреждений и приговорен к 15 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

Инцидент случился ранним утром 21 августа 2020 года на острове Миконос. По данным СМИ, полиция обратила внимание на Магуайра во время его ссоры с другими англичанами. Когда правоохранители попытались вмешаться, трое британцев начали оказывать сопротивление и, как утверждается, пытались дать взятку. В итоге все они были задержаны.

Со стороны футболиста заявили, что конфликт спровоцировали британские болельщики другого клуба, а сестру Магуайра якобы ранили острым предметом в руку. Позже прокуратура Сироса освободила игрока из-под стражи, поскольку он назначил адвокатов для защиты своих интересов.

Позднее стало известно, что греческий суд отклонил просьбу защиты о переносе слушаний. Адвокат сообщил, что к сестре Магуайра Дейзи подошли двое албанцев и сделали ей инъекцию неизвестного вещества, после чего она потеряла сознание. По его словам, футболист вызвал транспорт и просил отвезти их в больницу, однако компанию доставили в полицейский участок. Там, как утверждает защита, один из офицеров ударил Магуайра по ногам и заявил, что его карьера окончена. Сам игрок, не присутствовавший на заседании, вину не признаёт и отвергает обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и попытке подкупа сотрудника полиции.

Сегодня, 4 марта, «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге проведёт гостевой матч против «Ньюкасла».