Goal: «Ювентус» выбрал главную цель на летнее трансферное окно

В январе 2022 года полиция Большого Манчестера арестовала Мэйсона Гринвуда по подозрению в нанесении телесных повреждений и изнасиловании его девушке Хэрриет Робсон. В феврале 2023 года с Мэйсона Гринвуда были сняты обвинения в изнасиловании и нападении. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» не вернул форварда в состав, а начал внутреннее расследование.