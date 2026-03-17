«Милан» готов продать футболиста Леау из-за его поведения

Итальянский «Милан» рассматривает возможность продажи португальского нападающего Рафаэла Леау из-за его поведения после замены в матче чемпионата против «Лацио» (0:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.
Футболиста заменили на 66-й минуте, и он остался недоволен решением главного тренера Массимилиано Аллегри. Вратарь команды Майк Меньян попытался успокоить Леау, но тот оттолкнул голкипера.
По информации источника, сумма отступных в контракте игрока составляет €170 млн, однако «Милан» готов отпустить его примерно за €80 млн.
Леау выступает за клуб с 2019 года. В составе «Милана» он стал чемпионом Италии в сезоне-2021/2022. За это время нападающий провел 284 матча и отметился 80 забитыми мячами.
Рафаэл Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В сезоне-2025/26 вингер принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив десять голов и отдав две результативные передачи. Контракт португальца с итальянским клубом рассчитан до лета 2028-го. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.