«Милан» готов продать футболиста Леау из-за его поведения

Рафаэл Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В сезоне-2025/26 вингер принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив десять голов и отдав две результативные передачи. Контракт португальца с итальянским клубом рассчитан до лета 2028-го. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.