Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.00
П2
3.85
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Спортинг
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.48
П2
5.51
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.40
П2
3.07
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.70
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.00
П2
10.00
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Леванте
1
П1
X
П2

«Милан» готов продать футболиста Леау из-за его поведения

Игрок эмоционально отреагировал на замену «Лацио».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Итальянский «Милан» рассматривает возможность продажи португальского нападающего Рафаэла Леау из-за его поведения после замены в матче чемпионата против «Лацио» (0:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футболиста заменили на 66-й минуте, и он остался недоволен решением главного тренера Массимилиано Аллегри. Вратарь команды Майк Меньян попытался успокоить Леау, но тот оттолкнул голкипера.

По информации источника, сумма отступных в контракте игрока составляет €170 млн, однако «Милан» готов отпустить его примерно за €80 млн.

Леау выступает за клуб с 2019 года. В составе «Милана» он стал чемпионом Италии в сезоне-2021/2022. За это время нападающий провел 284 матча и отметился 80 забитыми мячами.

Рафаэл Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В сезоне-2025/26 вингер принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив десять голов и отдав две результативные передачи. Контракт португальца с итальянским клубом рассчитан до лета 2028-го. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.