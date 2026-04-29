День в истории спорта: 29 апреля 1933 года в Англии футболисты впервые вышли на матч с номерами на футболках

Этот матч стал первым в истории, где все игроки выходили на поле с номерами, которые помогали зрителям и журналистам быстрее ориентироваться в действиях игроков на поле.
К финалу на стадионе «Уэмбли» было подготовлено два специальных комплекта формы. Футболисты «Эвертона» получили номера с 1 по 11, а игроки «Манчестер Сити» — с 12 по 22. Такое решение помогало избежать путаницы: обе команды зарезервировали одинаковый цвет формы, и без дополнительной идентификации зрительной путаницы было бы уже трудно избежать.
В дальнейшем нумерация прижилась в английском футболе, но изначально она была экспериментом. Лишь в 1939 году управление Английской футбольной ассоциации официально закрепило за каждым полевым игроком свой номер, сделав это элементом регламента матча. Позже система распространилась по всему миру, а номера на футболках стали неотъемлемой частью современного футбола.
Интересно, что вначале номера связывали с позицией игрока на поле, но со временем их значение стало носить больше идентификационный и символический характер. Однако именно 29 апреля 1933 года считается датой, когда на стадионе впервые зритель смог по номеру на футболке определить, какого именно футболиста он видит — и это событие стало одной из незаметных, но важных вех в истории футбола.