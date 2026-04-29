Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Арсенал
П1
3.00
X
3.30
П2
2.54
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2

День в истории спорта: 29 апреля 1933 года в Англии футболисты впервые вышли на матч с номерами на футболках

29 апреля 1933 года в финале Кубка Англии между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» английский футбол официально перешел в эпоху пронумерованных футболок.

Этот матч стал первым в истории, где все игроки выходили на поле с номерами, которые помогали зрителям и журналистам быстрее ориентироваться в действиях игроков на поле.

К финалу на стадионе «Уэмбли» было подготовлено два специальных комплекта формы. Футболисты «Эвертона» получили номера с 1 по 11, а игроки «Манчестер Сити» — с 12 по 22. Такое решение помогало избежать путаницы: обе команды зарезервировали одинаковый цвет формы, и без дополнительной идентификации зрительной путаницы было бы уже трудно избежать.

В дальнейшем нумерация прижилась в английском футболе, но изначально она была экспериментом. Лишь в 1939 году управление Английской футбольной ассоциации официально закрепило за каждым полевым игроком свой номер, сделав это элементом регламента матча. Позже система распространилась по всему миру, а номера на футболках стали неотъемлемой частью современного футбола.

Интересно, что вначале номера связывали с позицией игрока на поле, но со временем их значение стало носить больше идентификационный и символический характер. Однако именно 29 апреля 1933 года считается датой, когда на стадионе впервые зритель смог по номеру на футболке определить, какого именно футболиста он видит — и это событие стало одной из незаметных, но важных вех в истории футбола.