День в истории спорта: 30 апреля 1992 родился известный вратарь Марк Андре тер Стеген

30 апреля 1992 года в Мёнхенгладбахе родился Марк-Андре тер Стеген — один из самых надежных вратарей современного футбола.

Немецкий голкипер рано заявил о себе в системе местной «Боруссии», а со временем стал ключевой фигурой и на клубном, и на международном уровне.

Тер Стеген прошел через академию менхенгладбахского клуба и уже в юности считался вратарем с отличной реакцией, техникой и умением начинать атаки ногами. В 2011 году он дебютировал в Бундеслиге, после чего быстро закрепился в основном составе «Боруссии» и привлек внимание ведущих европейских клубов. В 2014 году вратарь перешел в «Барселону», где стал частью команды, выигравшей множество трофеев.

С клубом из Каталонии тер Стеген собрал внушительный список титулов, включая победы в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны, а также в Лиге чемпионов. Параллельно он закрепился и в сборной Германии.

Тер Стеген известен как вратарь нового типа: он не только отражает удары, но и активно участвует в розыгрыше мяча, что особенно ценится в современном футболе. Именно поэтому его имя давно стало синонимом хладнокровия, стабильности и высокого уровня игры на протяжении целой эпохи.