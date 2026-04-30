День в истории спорта: 30 апреля 1992 родился известный вратарь Марк Андре тер Стеген

Тер Стеген прошел через академию менхенгладбахского клуба и уже в юности считался вратарем с отличной реакцией, техникой и умением начинать атаки ногами. В 2011 году он дебютировал в Бундеслиге, после чего быстро закрепился в основном составе «Боруссии» и привлек внимание ведущих европейских клубов. В 2014 году вратарь перешел в «Барселону», где стал частью команды, выигравшей множество трофеев.