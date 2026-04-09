В Бухаресте назовут стадион в честь Мирчи Луческу

Румынский специалист работал с «Зенитом» в сезоне-2016/17. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России, победив ЦСКА (1:0), и заняли третье место в чемпионате страны. Луческу возглавлял сборную Румынии с 2024 года. С 2017 по 2019 год он также тренировал национальную команду Турции. В качестве тренера он также работал в украинских «Шахтере» и «Динамо» (Киев), сборной Турции, «Интере», «Галатасарае», «Бешикташе» и других командах.