В Бухаресте назовут стадион в честь Мирчи Луческу

Как сообщает Mediafax, новый стадион бухарестского «Динамо» будет назван в честь румынского тренера Мирчи Луческу. По словам министра внутренних дел Румынии Кэтэлина Предою, стадион построят на месте старого в течение нескольких лет, и он будет называться «Динамо Мирча Луческу».
29 марта Луческу был госпитализирован из тренировочного лагеря сборной Румынии, ему стало плохо во время подготовки команды к товарищескому матчу со Словакией. 3 апреля он перенес инфаркт, после чего его состояние здоровья ухудшилось.
Луческу является воспитанником и экс-капитаном бухарестского «Динамо». С 1985-го по 1990 год Луческу был главным тренером «красных псов». Он привел «Динамо» к победе в чемпионате Румынии в 1990 году и к двум победам в Кубке страны.
Мирча Луческу — один из самых титулованных тренеров в Европе. Под его руководством команды 13 раз становились чемпионами своих стран, а общее количество трофеев, завоеванных его подопечными, достигло 35.
Румынский специалист работал с «Зенитом» в сезоне-2016/17. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России, победив ЦСКА (1:0), и заняли третье место в чемпионате страны. Луческу возглавлял сборную Румынии с 2024 года. С 2017 по 2019 год он также тренировал национальную команду Турции. В качестве тренера он также работал в украинских «Шахтере» и «Динамо» (Киев), сборной Турции, «Интере», «Галатасарае», «Бешикташе» и других командах.