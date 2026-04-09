Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.53
П2
4.93
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.28
П2
3.52
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.15
П2
3.65
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.35
П2
2.17
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.50
П2
3.31
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.20
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.35
П2
3.15

В Бухаресте назовут стадион в честь Мирчи Луческу

Известный футбольный специалист Мирча Луческу скончался 7 апреля на 81-м году жизни.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает Mediafax, новый стадион бухарестского «Динамо» будет назван в честь румынского тренера Мирчи Луческу. По словам министра внутренних дел Румынии Кэтэлина Предою, стадион построят на месте старого в течение нескольких лет, и он будет называться «Динамо Мирча Луческу».

29 марта Луческу был госпитализирован из тренировочного лагеря сборной Румынии, ему стало плохо во время подготовки команды к товарищескому матчу со Словакией. 3 апреля он перенес инфаркт, после чего его состояние здоровья ухудшилось.

Луческу является воспитанником и экс-капитаном бухарестского «Динамо». С 1985-го по 1990 год Луческу был главным тренером «красных псов». Он привел «Динамо» к победе в чемпионате Румынии в 1990 году и к двум победам в Кубке страны.

Мирча Луческу — один из самых титулованных тренеров в Европе. Под его руководством команды 13 раз становились чемпионами своих стран, а общее количество трофеев, завоеванных его подопечными, достигло 35.

Румынский специалист работал с «Зенитом» в сезоне-2016/17. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России, победив ЦСКА (1:0), и заняли третье место в чемпионате страны. Луческу возглавлял сборную Румынии с 2024 года. С 2017 по 2019 год он также тренировал национальную команду Турции. В качестве тренера он также работал в украинских «Шахтере» и «Динамо» (Киев), сборной Турции, «Интере», «Галатасарае», «Бешикташе» и других командах.