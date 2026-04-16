Кристиан Киву останется на посту главного тренера «Интера»

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что наставник «Интера» Кристиан Киву продолжит работу в клубе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее в СМИ появилась информация, что «Интер» может возглавить наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Отмечалось, что миланский клуб летом планирует сменить главного тренера.

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо передает слова президента «Интера» Беппе Маротты о контракте с Киву:

«Он, очевидно, останется, он снова будет с нами. Киву — один из лучших молодых тренеров в Европе», — сказал глава «Интера» Маротты.

Нынешний трудовой договор румынского тренера с миланцами рассчитан до лета 2027 года.

45-летний Киву возглавил основную команду «Интера» в июне 2025 года. Под руководством специалиста миланский клуб провел 50 матчей во всех турнирах, в которых одержал 33 победы, потерпел 12 поражений и пять раз сыграл вничью.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А с 75 очками, опережая ближайшего преследователя «Наполи» на девять баллов. Также миланцы продолжают борьбу в Кубке Италии. В ответном полуфинальном матче «Интер» 21 апреля на своем поле встретится с «Комо». Первая встреча завершилась вничью — 0:0.

Комо
3:4
Первый тайм: 2:1
Интер
Футбол, Италия, 32-й тур
12.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Кристиан Киву
Голы
Комо
Алекс Валье
36′
Николас Пас
(Жан Бюте)
45′
Лукас Да Кунья
88′
Интер
Маркус Тюрам
(Николо Барелла)
45+2′
Маркус Тюрам
49′
Дензел Дюмфрис
(Хакан Чалханоглу)
59′
Дензел Дюмфрис
72′
Составы команд
Комо
1
Жан Бюте
20
Мартин Батурина
10
Николас Пас
11
Анастасиос Дувикас
2
Марк-Оливер Кемпф
23
Максимо Перроне
77
Игнас ван дер Бремпт
67′
28
Иван Смолчич
3
Алекс Валье
25′
80′
18
Альберто Морено
38
Ассане Диао
55′
80′
7
Альваро Мората
34
Диегу Карлос
46′
14
Хакобо Рамон
90+2′
8
Сержи Роберто
46′
33
Лукас Да Кунья
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
90+2′
15
Франческо Ачерби
79′
2
Дензел Дюмфрис
20
Хакан Чалханоглу
69′
9
Маркус Тюрам
95
Алессандро Бастони
46′
30
Карлос Аугусту
83′
32
Федерико Димарко
56′
8
Петар Сучич
77′
23
Николо Барелла
78′
22
Генрих Мхитарян
7
Петр Зелиньски
53′
56′
11
Луис Энрике
94
Франческо Эспозито
56′
14
Анж-Йоан Бонни
87′
Статистика
Комо
Интер
Желтые карточки
3
7
Удары (всего)
24
7
Удары в створ
8
5
Угловые
1
1
Фолы
12
17
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти