«Я потерял друга». Буффон — о гибели Маннингера

«Дорогой Алекс, слова сейчас излишни. У меня текут слезы, потому что я потерял друга и человека, которым всегда восхищался. Ты решил остаться независимым от страстей мира футбола, отправившись на поиски счастья в простых вещах — здоровой жизни на природе, рыбалке и семье.



Это было твоим кредо. В мире, часто склоняющемся и преклоняющем колени, где царят угнетение, карьеризм и легкая нажива, ты всегда отстаивал свою свободу. Ты сохранял прямую осанку и гордость человека, знающего, чего он хочет.



У тебя хватало сил дистанцироваться от всего этого и смотреть на нас с хитрой улыбкой, словно говоря: “Вы все сумасшедшие, я никогда не буду с вами”. Надеюсь и уверен, что ты и оттуда продолжишь направлять своих прекрасных детей и молодую жену. Покойся с миром. Джиджи», — написал Буффон в соцсетях.