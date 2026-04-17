«Я потерял друга». Буффон — о гибели Маннингера

Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался по поводу гибели своего экс-одноклубника Александра Маннингера.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Накануне Маннингер попал в смертельное ДТП на железнодорожном переезде в Зальцбурге. Бывшему вратарю сборной Австрии было 48 лет.

«Дорогой Алекс, слова сейчас излишни. У меня текут слезы, потому что я потерял друга и человека, которым всегда восхищался. Ты решил остаться независимым от страстей мира футбола, отправившись на поиски счастья в простых вещах — здоровой жизни на природе, рыбалке и семье.

Это было твоим кредо. В мире, часто склоняющемся и преклоняющем колени, где царят угнетение, карьеризм и легкая нажива, ты всегда отстаивал свою свободу. Ты сохранял прямую осанку и гордость человека, знающего, чего он хочет.

У тебя хватало сил дистанцироваться от всего этого и смотреть на нас с хитрой улыбкой, словно говоря: “Вы все сумасшедшие, я никогда не буду с вами”. Надеюсь и уверен, что ты и оттуда продолжишь направлять своих прекрасных детей и молодую жену. Покойся с миром. Джиджи», — написал Буффон в соцсетях.

Маннингер был дублером Буффона в «Ювентусе» с 2008 по 2012 год. Он неоднократно подменял итальянца, который в те годы страдал из-за многочисленных травм. В общей сложности Маннингер провел за «Ювентус» 42 матча, в которых пропустил 43 мяча и 13 раз сыграл на ноль. В 2012 году он выиграл с туринцами чемпионат Италии.

Также Маннингер успел поиграть за «Арсенал», «Фиорентину», «Эспаньол», «Торино», «Болонью», «Сиену», «Удинезе», «Аугсбург», «Ливерпуль» и ряд австрийских клубов. В 2017 году он объявил о завершении карьеры.