Тони Кроос отреагировал на слухи о возвращении в «Реал»

Ранее издание AS сообщило, что мадридцы хотят, чтобы чемпион мира находился в их спортивной структуре. Портал Onda Cero подчеркивал, что Кроос может стать связующим звеном между клубом и футболистами.
«Я ничего не могу сказать об этом. Я не хочу ничего говорить, потому что ничего не знаю», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.
Тони Кроос завершил карьеру летом 2024 года после домашнего Евро в возрасте 34 лет. За «Реал» он играл с 2014 года. Кроос завоевал 33 командных титула, выиграл около десятка индивидуальных наград и неоднократно включался в различные символические сборные.
На клубном уровне Кроос провел 754 матча за «Баварию», «Байер» и «Реал», в которых он забил 73 мяча и сделал 166 голевых передач. Также на его счету 114 матчей за сборную Германии, в которых он забил 17 мячей и отдал 21 результативную передачу.