Арбелоа прояснил ситуацию со своим будущим в «Реале»

«Это не мне решать. Меня совсем не волнует мое будущее. Меня волнуют эти семь оставшихся матчей, и особенно завтрашний. Эти семь матчей важнее, чем может показаться. Завтра мы должны доказать свою состоятельность. Это единственное, о чём я думаю, и я верю, что это единственное, что имеет значение для “Реала”, — приводит слова Арбелоа AS.
Во вторник, 21 апреля «Реал» в рамках 33-го тура чемпионата Испании сыграет против «Алавеса». Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице с 70 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на девять баллов.
43-летний Альваро Арбелоа возглавил «Реал» 13 января вскоре после того, как с поста главного тренера ушел Хаби Алонсо. Под руководством Арбелоа «сливочные» провели 21 матч во всех турнирах, в 13 из которых победили, один свели вничью и в 7 из них уступили сопернику.