Предательство на поле: самые скандальные переходы между клубами

Но летом 2001 года Кэмпбелл нарушил свое обещание. На правах свободного агента он шокировал футбольный мир, перейдя в стан «канониров». Для фанатов это было не просто предательство, а удар в спину. Капитан, клявшийся в верности, ушел к врагу бесплатно, не принеся родному клубу ни копейки. Его первый матч на «Уайт Харт Лэйн» в футболке «Арсенала» стал для него настоящим адом. Трибуны встретили его свистом, проклятиями и тысячами плакатов с надписью «Иуда». Кэмпбелл позже признавался, что не ожидал такой яростной реакции, которая была даже более напряженной, чем в обычных дерби, и что этот шок оставил глубокий след в его карьере.