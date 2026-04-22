Предательство на поле: самые скандальные переходы между клубами

В спорте переход в клуб заклятого врага часто становится настоящим вызовом. Фанаты, еще вчера носившие кумира на руках, сегодня жгут его майки и проклинают в соцсетях.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Переход игрока в стан принципиального соперника — это акт, который болельщики воспринимают как личное оскорбление. История знает немало имен, которые навсегда стали синонимом предательства. Вот четыре самых громких из них.

Луиш Фигу: свиная голова и проклятия Каталонии

Луиш Фигу
Луиш ФигуИсточник: Соцсети

Переход португальца из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году стал не просто трансфером, а настоящим землетрясением, изменившим футбольный мир. Фигу был вице-капитаном, лидером и кумиром каталонцев. Его называли одним из лучших футболистов мира, и казалось, что он навсегда связан с сине-гранатовыми.

Однако президент «Реала» Флорентино Перес, баллотируясь на пост, пообещал болельщикам привести в команду Фигу. В случае провала он бы лично оплатил членские взносы акционеров клуба. Фигу, у которого уже была устная договоренность с Пересом, долгое время публично отрицал возможный уход, называя слухи ерундой и заверяя, что счастлив в «Барселоне». Когда же правда раскрылась, гнев каталонцев не знал границ.

Самым страшным стал день 23 ноября 2002 года, когда Фигу впервые после ухода приехал на «Камп Ноу» в футболке «Реала». Трибуны взорвались ненавистью. В него летели монеты, телефоны, рулоны туалетной бумаги, бутылка виски. Кульминацией стал момент, когда с трибун упала отрубленная свиная голова — символ того, что для фанатов Фигу стал предателем. Эта голова до сих пор хранится в музее «Барселоны» как один из самых экзотичных артефактов.

Сол Кэмпбелл: Иуда из Северного Лондона

Сол Кэмпбелл
Сол КэмпбеллИсточник: Соцсети

Воспитанник «Тоттенхэма», который провел в клубе более десяти лет и бывший его капитаном, Сол Кэмпбелл был идолом для фанатов «шпор». В 1999 году он выиграл с командой Кубок Лиги и в одном из интервью поклялся, что никогда не будет играть за «Арсенал» — принципиальнейшего врага «Тоттенхэма».

Но летом 2001 года Кэмпбелл нарушил свое обещание. На правах свободного агента он шокировал футбольный мир, перейдя в стан «канониров». Для фанатов это было не просто предательство, а удар в спину. Капитан, клявшийся в верности, ушел к врагу бесплатно, не принеся родному клубу ни копейки. Его первый матч на «Уайт Харт Лэйн» в футболке «Арсенала» стал для него настоящим адом. Трибуны встретили его свистом, проклятиями и тысячами плакатов с надписью «Иуда». Кэмпбелл позже признавался, что не ожидал такой яростной реакции, которая была даже более напряженной, чем в обычных дерби, и что этот шок оставил глубокий след в его карьере.

Марио Балотелли: скандальный переход в «Милан»

Марио Балотелли
Марио БалотеллиИсточник: Соцсети

Марио Балотелли начинал свою карьеру в «Интере», где при Жозе Моуринью стал одним из самых талантливых, но и самых скандальных молодых футболистов Европы. Однако его будущее было предопределено еще задолго до ухода. В 2010 году, когда у него возник конфликт с Моуринью, Балотелли появился на телешоу в футболке «Милана» — злейшего врага «Интера».

Этот поступок вызвал шквал критики и сделал его положение в клубе невозможным. Летом он уехал в «Манчестер Сити», а через два с половиной года все же оказался в «Милане». Фанаты «Интера» до сих пор ненавидят его со страшной силой, несмотря на то, что он перешел в «Милан» транзитом через Англию.

Ситуацию усугубил и президент «Милана» Сильвио Берлускони, который еще до перехода публично назвал Балотелли гнилым яблоком, правда, позже признался, что делал это, чтобы сбить цену на трансфер. В итоге, надев футболку красно-черных, «Супер Марио» окончательно стал для тиффози «Интера» предателем, которого они не могут простить до сих пор.

Роберто Баджо: предатель «фиалок»

Роберто Баджо
Роберто БаджоИсточник: AP 2024

История перехода Роберто Баджо — одна из самых драматичных в итальянском футболе. Баджо был не просто лидером «Фиорентины», он был кумиром и настоящим богом для болельщиков «фиалок» (прозвище футбольного клуба «Фиорентина» из-за цвета формы команды — фиолетового). Его любили настолько, что, когда в 1990 году «Ювентус» предложил за него рекордные 25 миллиардов итальянских лир, фанаты устроили масштабные погромы в знак протеста, которые полиция разгоняла с большим трудом.

Переход в стан принципиального соперника, одного из главных врагов «Фиорентины», был воспринят как личное предательство. Баджо стал изгоем, и даже спустя годы, когда он возвращался во Флоренцию, его встречали свистом и проклятиями. В одном из интервью Баджо оправдывался, что ему пришлось принять предложение туринского клуба, так как «Фиорентина» сама хотела его продать. Но это не смягчило сердца болельщиков, и он навсегда остался для них предателем. Уход Баджо стал символом того, как любовь может превратиться в ненависть в одночасье.

Эти трансферы потрясали многих болельщиков футбола и показали, что в игре, где правят эмоции, предательство никогда не будет забыто, а деньги не всегда могут купить прощение миллионов фанатов.