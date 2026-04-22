Вратарь Хайкин: Я по-прежнему ощущаю себя русским

«Я по-прежнему ощущаю себя русским европейцем, который провел большую часть карьеры в Норвегии. С этой страной меня много что связывает, это мой дом», — сказал Хайкин на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Также вратарь «Буде-Глимт» прокомментировал слова известного в прошлом футболиста Федора Смолова о том, что его не воспринимают как русского вратаря.
«Он, возможно, забыл, что я прошел юношеские и молодежные сборные России. У каждого свое мнение, я не буду переубеждать. Я знаю, что я представляю Россию в Лиге чемпионов и чемпионате Норвегии», — добавил Хайкин.
30-летний Никита Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 261 матч за клуб, в которых он пропустил 290 мячей и 90 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). В сезоне-2025/26 «Буде-Глимт» впервые вышел в⅛ финала Лиги чемпионов, где уступил лиссабонскому «Спортингу».
Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Обе встречи игрок провел на скамейке запасных.