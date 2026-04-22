Вратарь Хайкин: Я по-прежнему ощущаю себя русским

30-летний Никита Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 261 матч за клуб, в которых он пропустил 290 мячей и 90 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). В сезоне-2025/26 «Буде-Глимт» впервые вышел в⅛ финала Лиги чемпионов, где уступил лиссабонскому «Спортингу».