Почему Пауло Дибала пропал из новостей и что с ним происходит сейчас

Казалось, что Пауло Дибала — будущая суперзвезда европейского футбола. Но сегодня его имя все реже звучит в новостях, и у этого есть вполне понятные причины.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Пауло Дибала долго считался одним из самых ярких игроков Европы: лидер «Ювентуса», техничный левша с фирменной «маской» после голов и прозвищем La Joya. Но с переходом в «Рому» и чередой травм его положение изменилось.

Бывшая звезда «Ювентуса» и чемпион мира

Дибала — бывший лидер «Ювентуса» и чемпион мира, которого раньше обсуждали после каждого матча.Источник: Соцсети

Пауло Дибала — один из самых техничных нападающих своего поколения. Аргентинец, чемпион мира 2022 года, он прославился в «Ювентусе», где провел семь сезонов и выиграл несколько титулов Серии А. Болельщики прозвали его La Joya — «Жемчужина» — за легкость, с которой он обыгрывал защитников и забивал важные мячи.

В Турине Дибала был не просто игроком, а лицом команды. Он носил легендарный десятый номер, регулярно попадал в хайлайты и считался одним из самых ярких футболистов Европы. Его фирменный жест — «маску» после каждого гола — знали даже те, кто не следит за футболом.

К концу его карьеры в «Ювентусе» ситуация изменилась: участились травмы, снизилась результативность, клуб начал перестройку и отказался продлевать контракт на прежних условиях. В итоге в 2022 году Дибала ушел из команды.

Он перешел в «Рому», где сразу стал важным игроком и помог команде дойти до финала Лиги Европы. С переходом в «Рому» он перестал быть в центре внимания СМИ, хотя уровень игры не изменился.

Травмы, которые выбивают из игры

Травмы регулярно выбивают Дибалу из состава.Источник: Соцсети

Главная причина, почему Дибала стал реже появляться в инфополе, — постоянные паузы из-за травм. За последние два сезона он регулярно выпадал из состава: проблемы с бедром, мышечные повреждения, затем травмы колена.

В марте 2026 года ситуация стала серьезнее — разрыв наружного мениска и операция, после которой он выбыл из игры на полтора месяца. До этого он уже пропускал по несколько недель из-за повреждений задней поверхности бедра и сухожилия.

Из-за этого Дибала теряет главное для медийности — стабильность. Он может быть сильным игроком и забить несколько решающих голов, а затем снова пропустить игры из-за травмы. Из-за этого не получается играть регулярно и быть на виду.

Личная жизнь вне поля

Дибала живет в Риме с женой и ребенком. Источник: Соцсети 
Дибала живет в Риме с женой и ребенком. Источник: Соцсети

За последние годы изменилась не только карьера Дибалы, но и его личная жизнь. В 2024 году он женился на певице и модели Ориане Сабатини, а вскоре у пары родилась дочь. Сейчас они живут в Риме и ведут довольно закрытый образ жизни.

В его соцсетях — тренировки, семейные фото и редкие моменты с матчей. Никаких громких историй или скандалов, которые обычно подогревают интерес к звездам. Даже в интервью он говорит в основном о восстановлении и игре, чем о чем-то вне футбола.