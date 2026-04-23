Старший сын Артеты дебютировал за юношескую команду «Арсенала»

44-летний Микель Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Под его руководством «канониры» провели 344 матча во всех турнирах, в которых одержали 211 побед, потерпели 74 поражения и 59 раз сыграли вничью. Артета привел «Арсенал» к победе в Кубке Англии в сезоне-2019/20. Также вместе с тренером лондонцы дважды завоевали Суперкубок Англии (2020 и 2023 год).