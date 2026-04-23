Старший сын Артеты дебютировал за юношескую команду «Арсенала»

16-летний полузащитник Габриэль Артета Берналь 22 апреля принял участие в победном матче с «Редингом» (3:0). Футболист вышел на поле на 70-й минуте встречи.
В феврале Габриэль Артета был включен в заявку на товарищеский матч «Арсенала» U18 против «Ипсвич Таун», а в октябре прошлого года полузащитник дебютировал за команду «канониров» U17 в матче Кубка Премьер-лиги против «Уотфорда».
У Микеля Артеты и его жены, актрисы и модели Лорены Берналь, трое детей: сыновья Габриэль (род. 2009), Даниэль (род. 2012) и Оливер (род. 2015).
44-летний Микель Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Под его руководством «канониры» провели 344 матча во всех турнирах, в которых одержали 211 побед, потерпели 74 поражения и 59 раз сыграли вничью. Артета привел «Арсенал» к победе в Кубке Англии в сезоне-2019/20. Также вместе с тренером лондонцы дважды завоевали Суперкубок Англии (2020 и 2023 год).
В текущем сезоне «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 70 очками, уступая «Манчестер Сити» по дополнительным показателям. Также «канониры» продолжают борьбу в Лиге чемпионов. В полуфинале английский клуб сыграет с мадридским «Атлетико». Матчи пройдут 29 апреля и 5 мая.