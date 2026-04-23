Вратарь спас клуб МЛС от поражения, забив гол на 96-й минуте

К 90-й минуте встречи канадский клуб проигрывал со счетом 2:3. На шестой компенсированной ко второму тайму минуте голкипер «Торонто» Лука Гавран сравнял счет в матче и спас команду от поражения.
— Я даже не помню, что произошло! Думаю, оставалось 10 секунд. Я посмотрел на скамейку запасных, и все махали мне, чтобы я бежал, поэтому я подумал, что [судья] сейчас даст свисток. Я подумал: «Окей, просто повтори свой забег». Раньше я когда-то играл на позиции девятки (центральный нападающий — Прим. ред.), — приводит слова футболиста пресс-служба МЛС.
Также в составе «Торонто» отличились Джош Сарджент (56) и Кобэ Франклин (64). У «Филадельфии» голы на счету Милана Илоски (45+5), Дэнли Жан Жака (52) и Нейтана Харриеля (89).
Лука Гавран забил свой дебютный гол за клуб и стал первым вратарем в истории команды, которому удалось это сделать. Он также стал третьим голкипером МЛС, забившим гол, и первым с тех пор, как в октябре 2010 года отличился Уильям Хесмер за «Коламбус Крю» в матче против «Торонто».
25-летний Гавран вступает за «Торонто» с 2023 года. В текущем сезоне он провел за команду девять матчей, в которых пропустил 17 мячей и один раз сыграл «на ноль».
«Торонто» с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 25 апреля против «Атланты Юнайтед» с российским полузащитником Алексеем Миранчуком в составе.