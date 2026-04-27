Вратарь «Сарагосы» ударил соперника в лицо во время матча: видео

В матче 37‑го тура Сегунды «Сарагоса» потерпела поражение на выезде от «Уэски» со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 65‑й минуте Оскаром Сиельвой с пенальти.
Инцидент произошел в компенсированное время второго тайма. Вратарь «Сарагосы» Эстебан Андрада толкнул защитника «Уэски» Хорхе Пулидо — за это арбитр показал голкиперу желтую карточку, ставшую для него второй в матче, и удалил игрока с поля. Не согласившись с решением судьи, аргентинский вратарь бросился вслед за Пулидо и нанес ему удар кулаком по лицу, сбив соперника с ног. Это спровоцировало массовую потасовку на поле.
После просмотра видеоповтора (VAR) арбитр принял решение удалить еще двух игроков: вратаря’Уэски«Дани Хименеса и защитника “Сарагосы” Дани Тасенде. Теперь Эстебану Андраде грозит наказание. Согласно дисциплинарному кодексу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), голкипер может быть дисквалифицирован на срок от 4 до 12 матчей.
35-летний Андрада выступает за «Сарагосу» с сентября 2025 года. В составе команды он провел 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 36 голов и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.