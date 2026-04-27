Вратарь «Сарагосы» ударил соперника в лицо во время матча: видео

Инцидент произошел в компенсированное время второго тайма. Вратарь «Сарагосы» Эстебан Андрада толкнул защитника «Уэски» Хорхе Пулидо — за это арбитр показал голкиперу желтую карточку, ставшую для него второй в матче, и удалил игрока с поля. Не согласившись с решением судьи, аргентинский вратарь бросился вслед за Пулидо и нанес ему удар кулаком по лицу, сбив соперника с ног. Это спровоцировало массовую потасовку на поле.