Салах выбыл на 4 недели из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра

При этом в египетской федерации рассчитывают, что Салах будет готов к чемпионату мира 2026 года. На групповом этапе турнира сборной Египта предстоит сыграть с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном. Сам игрок, как отметил Хасан, намерен вернуться в строй к старту турнира, который начнётся 11 июня в Северной Америке.