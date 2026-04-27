Салах выбыл на 4 недели из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра

О характере повреждения рассказал директор сборной Египта Ибрагим Хасан в комментарии для Reuters. По его словам, у 33-летнего футболиста диагностирован разрыв подколенного сухожилия, на восстановление после которого потребуется около четырёх недель.
При этом в египетской федерации рассчитывают, что Салах будет готов к чемпионату мира 2026 года. На групповом этапе турнира сборной Египта предстоит сыграть с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном. Сам игрок, как отметил Хасан, намерен вернуться в строй к старту турнира, который начнётся 11 июня в Северной Америке.
Ранее сообщалось, что по окончании сезона Салах покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента.
Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Ромы» за 42 млн евро. За девять сезонов он провел за мерсисайдцев 440 матчей, в которых забил 257 мячей и отдал 122 голевые передачи. Салах занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, уступая только Роджеру Ханту (285) и Иэну Рашу (346).
С «Ливерпулем» Салах выиграл восемь турниров, в том числе Лигу чемпионов (2019) и дважды АПЛ (2020, 2025).