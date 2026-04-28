Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.95
П2
2.65
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2

Джеррард может возглавить клуб Чемпионшипа

Как сообщает The Independent, «Бристоль Сити» желает пригласить экс-игрока «Ливерпуля» и сборной Англии Стивена Джеррарда занять пост главного тренера на следующий сезон.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, 45‑летний специалист готов работать во втором по силе дивизионе английского футбола. Его имя также называется в числе кандидатов на пост тренера «Бернли», вылетевшего по итогам сезона из премьер‑лиги.

«Бристоль» занимает 13‑е место в турнирной таблице Чемпионшипа и не имеет шансов выйти в АПЛ. Командой на временной основе руководит бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон.

Джеррард ранее тренировал шотландский «Рейнджерс», английскую «Астон Виллу», саудовский «Аль‑Иттифак», который покинул в январе 2025 года.

ПартнерДжеррарда по сборной Англии Фрэнк Лэмпард после не очень удачных попыток тренировать «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертон» преуспел с клубом Чемпионшипа «Ковентри» и вывел его в Премьер-лигу. Для клуба это первое попадание в сильнейший дивизион за 25 лет.