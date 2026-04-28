Джеррард может возглавить клуб Чемпионшипа

По данным источника, 45‑летний специалист готов работать во втором по силе дивизионе английского футбола. Его имя также называется в числе кандидатов на пост тренера «Бернли», вылетевшего по итогам сезона из премьер‑лиги.
«Бристоль» занимает 13‑е место в турнирной таблице Чемпионшипа и не имеет шансов выйти в АПЛ. Командой на временной основе руководит бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон.
Джеррард ранее тренировал шотландский «Рейнджерс», английскую «Астон Виллу», саудовский «Аль‑Иттифак», который покинул в январе 2025 года.