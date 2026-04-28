СМИ: «Реал» может заплатить € 6 млн за Моуринью, но клуб еще не определился

«Бенфика» стремится удержать Жозе Моуринью на посту главного тренера, однако португалец намерен возглавить мадридский «Реал», который проявляет к нему интерес. В то же время, «сливочные» рассматривают ещё четырех других кандидатов на эту должность. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсетях.
По информации источника, чтобы досрочно расторгнуть контракт с Моуринью, «Реалу» придётся выплатить «Бенфике» € 6 млн, но эта сумма действует лишь до конца мая. Текущий контракт 63-летнего специалиста с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Моуринью уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год, выиграв три трофея, включая Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании в период своего предыдущего пребывания в клубе.