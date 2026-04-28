СМИ: «Реал» может заплатить € 6 млн за Моуринью, но клуб еще не определился

«Бенфика» стремится удержать Жозе Моуринью на посту главного тренера, однако португалец намерен возглавить мадридский «Реал», который проявляет к нему интерес. В то же время, «сливочные» рассматривают ещё четырех других кандидатов на эту должность. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсетях.