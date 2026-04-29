Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.30
П2
2.37
Футбол. Лига Европы
30.04
Брага
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.25
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
30.04
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.34
П2
2.94
Футбол. Лига конференций
30.04
Шахтер
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.45
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
30.04
Райо Вальекано
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.39
П2
3.35
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
П1
X
П2

Жозе Моуриньо высказался о возвращении в «Реал»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуринью заявил, что в настоящий момент он не думает о возвращении в мадридский клуб.

Источник: Getty Images

Накануне The Athletic со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что президент «Реала» Флорентино Перес желает видеть Моуринью на посту главного тренера мадридского клуба в следующем сезоне.

«Моя ближайшая цель — это вывести “Бенфику” в Лигу чемпионов. Мы проделали невероятный путь, мы — единственная команда в Европе, которая не проиграла ни одного матча. Если мы выиграем следующие три встречи, то будем играть в самом большом европейском турнире. Это единственное, о чем я сейчас думаю. Это прежде всего. Кто знает, что будет дальше», — цитирует Моуринью Il Giornale.

С сентября 2025 года португальский специалист работает в «Бенфике». В 31 матче чемпионата Португалии «Бенфика» одержала 22 побед и еще 9 игр свела вничью. В активе «орлов» 75 очков, но за три тура до завершения турнира подопечные Моуринью отстают на 7 баллов от лидирующего «Порту».

За пять последних лет Моуриньо поработал в «Тоттенхэме», «Фенербахче» и «Роме». Мадридскую команду специалист возглавлял с 2010-го по 2013 год и провёл 178 матчей.

Перед началом сезона «Реал» возглавил Хаби Алонсо. Однако испанский наставник покинул должность по ходу сезона, а его сменил Альваро Арбелоа.