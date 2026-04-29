Жозе Моуриньо высказался о возвращении в «Реал»

«Моя ближайшая цель — это вывести “Бенфику” в Лигу чемпионов. Мы проделали невероятный путь, мы — единственная команда в Европе, которая не проиграла ни одного матча. Если мы выиграем следующие три встречи, то будем играть в самом большом европейском турнире. Это единственное, о чем я сейчас думаю. Это прежде всего. Кто знает, что будет дальше», — цитирует Моуринью Il Giornale.



С сентября 2025 года португальский специалист работает в «Бенфике». В 31 матче чемпионата Португалии «Бенфика» одержала 22 побед и еще 9 игр свела вничью. В активе «орлов» 75 очков, но за три тура до завершения турнира подопечные Моуринью отстают на 7 баллов от лидирующего «Порту».