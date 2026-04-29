Жозе Моуриньо высказался о возвращении в «Реал»

Накануне The Athletic со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что президент «Реала» Флорентино Перес желает видеть Моуринью на посту главного тренера мадридского клуба в следующем сезоне.
«Моя ближайшая цель — это вывести “Бенфику” в Лигу чемпионов. Мы проделали невероятный путь, мы — единственная команда в Европе, которая не проиграла ни одного матча. Если мы выиграем следующие три встречи, то будем играть в самом большом европейском турнире. Это единственное, о чем я сейчас думаю. Это прежде всего. Кто знает, что будет дальше», — цитирует Моуринью Il Giornale.
С сентября 2025 года португальский специалист работает в «Бенфике». В 31 матче чемпионата Португалии «Бенфика» одержала 22 побед и еще 9 игр свела вничью. В активе «орлов» 75 очков, но за три тура до завершения турнира подопечные Моуринью отстают на 7 баллов от лидирующего «Порту».
За пять последних лет Моуриньо поработал в «Тоттенхэме», «Фенербахче» и «Роме». Мадридскую команду специалист возглавлял с 2010-го по 2013 год и провёл 178 матчей.
Перед началом сезона «Реал» возглавил Хаби Алонсо. Однако испанский наставник покинул должность по ходу сезона, а его сменил Альваро Арбелоа.