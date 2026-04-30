Роналду — о саудовской лиге: Много плохого. Это уже не футбол

«Я думаю, это не пойдет на пользу лиге. Все жалуются. Все делают больше, чем должны. Это футбол, а не война. Мы знаем, что все должны бороться и хотят победить, но не все дозволено.



Я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого. Многие игроки публикуют жалобы на судей, лигу, проект… Я думаю, это неправильно и не соответствует целям лиги. Мы должны подавать пример не только здесь, но и в Европе, если хотим конкурировать с ними за звание одной из лучших лиг мира. Я думаю, нам следует прекратить это, проанализировать ситуацию и поговорить с саудовской лигой, потому что для меня это уже не футбол», — приводит слова Роналду Record.