Роналду — о саудовской лиге: Много плохого. Это уже не футбол

Накануне «Аль‑Наср» одержал победу над «Аль‑Ахли» в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 2:0. Роналду забил гол, который стал него 970‑м в карьере.
«Я думаю, это не пойдет на пользу лиге. Все жалуются. Все делают больше, чем должны. Это футбол, а не война. Мы знаем, что все должны бороться и хотят победить, но не все дозволено.
Я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого. Многие игроки публикуют жалобы на судей, лигу, проект… Я думаю, это неправильно и не соответствует целям лиги. Мы должны подавать пример не только здесь, но и в Европе, если хотим конкурировать с ними за звание одной из лучших лиг мира. Я думаю, нам следует прекратить это, проанализировать ситуацию и поговорить с саудовской лигой, потому что для меня это уже не футбол», — приводит слова Роналду Record.
«Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 79 очками. Отрыв от «Аль-Хиляля», который располагается на втором месте и имеет матч в запасе, составляет восемь баллов. «Аль-Ахли» с 66 очками занимает третье место.
41-летний Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В составе клуба футболист провел 137 матчей во всех турнирах, в которых забил 120 мячей и сделал 23 результативные передачи.