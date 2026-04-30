В Нидерландах могут аннулировать результаты более 130 матчей

По информации источника, результаты как минимум 133 матчей чемпионата страны могут быть признаны недействительными. Причина — нарушения при оформлении документов футболистов.
Проблема в том, что некоторые игроки выходили на поле без необходимых разрешений: получив второе гражданство (Индонезии, Суринама или Кабо‑Верде) для выступлений за сборные, они могли утратить нидерландское гражданство.
«Если игрок отказывается от своего нидерландского гражданства, он попадает в другую юрисдикцию. Фактически он становится иностранцем», — приводит слова профессора спорта и права Марьяна Ольферса ESPN.
Нарушения оставались без внимания несколько лет. Ситуация обострилась весной, когда клуб «НАК Бреда» потребовал переигровки одного из матчей. Королевский футбольный союз Нидерландов отклонил требование — после чего клуб подал апелляцию.