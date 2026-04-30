Экс-игрок сборной Англии объявил о завершении карьеры в 40 лет

2 мая «Ипсвич», за который выступает 40-летний Янг, проведет заключительный матч в Чемпионшипе против «Куинз Парк Рейнджерс». «Ипсвич» за тур до конца занимает второе место в таблице и может напрямую выйти в АПЛ. Если клуб опустится на третью или четвертую строчку, ему предстоит сыграть в плей-офф за выход в высший дивизион. В текущем сезоне он провел за клуб в чемпионате 13 встреч и отдал одну результативную передачу.