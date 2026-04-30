Экс-игрок сборной Англии объявил о завершении карьеры в 40 лет

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Эшли Янг объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.
«Это был невероятный путь, о котором я мечтал еще мальчиком, но у этой мечты должен быть конец, и суббота может стать последней игрой моей профессиональной карьеры. 23 года и на выход», — написал Янг.
2 мая «Ипсвич», за который выступает 40-летний Янг, проведет заключительный матч в Чемпионшипе против «Куинз Парк Рейнджерс». «Ипсвич» за тур до конца занимает второе место в таблице и может напрямую выйти в АПЛ. Если клуб опустится на третью или четвертую строчку, ему предстоит сыграть в плей-офф за выход в высший дивизион. В текущем сезоне он провел за клуб в чемпионате 13 встреч и отдал одну результативную передачу.
Янг также выступал за английские «Эвертон», «Астон Виллу», «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед», с которым становился чемпионом Англии, победителем лиги Европы, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны. С «Интером» Янг стал чемпионом Италии в 2021 году.
За сборную Англии футболист провел 39 матчей и забил семь голов.