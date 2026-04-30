Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.14
П2
3.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.32
П2
2.65
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.94
X
3.40
П2
2.08
Футбол. Лига конференций
22:00
Райо Вальекано
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.46
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
01.05
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.33
X
4.23
П2
1.63
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Экс-игрок сборной Англии объявил о завершении карьеры в 40 лет

Известный по выступлениям за ряд клубов Английской Премьер-лиги Эшли Янг объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Эшли Янг объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Это был невероятный путь, о котором я мечтал еще мальчиком, но у этой мечты должен быть конец, и суббота может стать последней игрой моей профессиональной карьеры. 23 года и на выход», — написал Янг.

2 мая «Ипсвич», за который выступает 40-летний Янг, проведет заключительный матч в Чемпионшипе против «Куинз Парк Рейнджерс». «Ипсвич» за тур до конца занимает второе место в таблице и может напрямую выйти в АПЛ. Если клуб опустится на третью или четвертую строчку, ему предстоит сыграть в плей-офф за выход в высший дивизион. В текущем сезоне он провел за клуб в чемпионате 13 встреч и отдал одну результативную передачу.

Янг также выступал за английские «Эвертон», «Астон Виллу», «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед», с которым становился чемпионом Англии, победителем лиги Европы, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны. С «Интером» Янг стал чемпионом Италии в 2021 году.

За сборную Англии футболист провел 39 матчей и забил семь голов.