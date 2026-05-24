Кейн высказался о будущем в «Баварии»

Форвард «Баварии» Харри Кейн прокомментировал свое будущее в немецком клубе. Слова футболиста приводит iMiaSanMia.
Действующее соглашение 32-летнего нападающего с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2027 года.
«Сейчас не время говорить об этом, но никакой паники нет. Мы хотели обсудить ситуацию после окончания сезона, а впереди еще чемпионат мира. Но все знают, насколько мне нравится здесь», — заявил Кейн.
Англичанин также подчеркнул, что полностью доволен своим положением в клубе и работой команды.
«Я очень счастлив. У нас фантастическая команда — одна из лучших, если не лучшая в мире на данный момент. У нас топ-тренер. Я наслаждаюсь своим временем здесь, ситуация спокойная», — сказал Кейн.
Футболист отметил, что переговоры о будущем могут продолжиться после чемпионата мира. По словам Кейна, обе стороны довольны сотрудничеством.
Нападающий перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в 2023 году и с тех пор остается одним из лидеров команды.