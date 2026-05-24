Кейн вошел в топ-7 бомбардиров в истории «Баварии»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
В финале Кубка Германии против «Штутгарта» английский форвард оформил хет-трик и довел количество голов за мюнхенцев до 146.
Кейн обошел по этому показателю бывшего полузащитника Арьена Роббена, забившего 144 мяча, а также Дитера Хенесса, на счету которого было 145 голов.
Шестое место в списке лучших бомбардиров «Баварии» занимает Роланд Вольфарт с 156 голами. Рекорд клуба принадлежит Герду Мюллеру, который забил 570 мячей.
Для Кейна нынешний сезон стал третьим в составе «Баварии». За это время английский нападающий провел 147 матчей за клуб.