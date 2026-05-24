Бруну Фернандеш побил рекорд АПЛ по голевым передачам за сезон

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал рекордсменом Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу голевых передач в рамках одного сезона.
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» провел выездной матч заключительного, 38-го тура чемпионата против «Брайтона». На 33-й минуте встречи Патрик Доргу забил гол после передачи Фернандеша. Для португальского хавбека этот ассист стал 21-м в текущем розыгрыше турнира. Фернандеш превзошёл показатели бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Тьерри Анри и экс-полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне. Оба футболиста ранее отдавали по 20 голевых передач за сезон.
Позднее португалец забил гол на 48-й минуте, оформив окончательный счет матча (3:0 в пользу «МЮ»). Этот забитый мяч стал для него 9-м в чемпионате. «Манчестер Юнайтед» завершил чемпионат на 3-м месте и сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Перед последним туром стало известно, что руководство клуба заключило полноценный контракт с Майклом Кэрриком, исполнявшим обязанности главного тренера в этом сезоне.
Фернандешу 31 год. Он является капитаном «Манчестер Юнайтед» и выступает за клуб с января 2020 года. Всего в рамках АПЛ он провёл за команду 230 матчей, в которых забил 71 гол и сделал 72 голевые передачи.
