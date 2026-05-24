Матч-центр
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
2
:
Атлетико
0
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
1
:
Кальяри
1
Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
0
:
Комо
1
Футбол. Италия
1-й тайм
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Рома
0
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
Бруну Фернандеш побил рекорд АПЛ по голевым передачам за сезон

Бруну Фернандеш стал рекордсменом АПЛ по голевым передачам, отдав 21 ассист за сезон и обойдя легендарных Анри и Де Брейне. В заключительном туре португалец помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Брайтон» со счетом 3:0.

Источник: Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал рекордсменом Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу голевых передач в рамках одного сезона.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» провел выездной матч заключительного, 38-го тура чемпионата против «Брайтона». На 33-й минуте встречи Патрик Доргу забил гол после передачи Фернандеша. Для португальского хавбека этот ассист стал 21-м в текущем розыгрыше турнира. Фернандеш превзошёл показатели бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Тьерри Анри и экс-полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне. Оба футболиста ранее отдавали по 20 голевых передач за сезон.

Позднее португалец забил гол на 48-й минуте, оформив окончательный счет матча (3:0 в пользу «МЮ»). Этот забитый мяч стал для него 9-м в чемпионате. «Манчестер Юнайтед» завершил чемпионат на 3-м месте и сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Перед последним туром стало известно, что руководство клуба заключило полноценный контракт с Майклом Кэрриком, исполнявшим обязанности главного тренера в этом сезоне.

Фернандешу 31 год. Он является капитаном «Манчестер Юнайтед» и выступает за клуб с января 2020 года. Всего в рамках АПЛ он провёл за команду 230 матчей, в которых забил 71 гол и сделал 72 голевые передачи.

Брайтон
0:3
Первый тайм: 0:2
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 38
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Фалмер Стэдиум
Главные тренеры
Фабиан Хюрцелер
Майкл Кэррик
Голы
Манчестер Юнайтед
Патрик Доргу
33′
Брайан Мбемо
44′
Бруну Фернандеш
48′
Составы команд
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
27
Матс Виффер
24
Ферди Кадиоглу
6
Ян Пол ван Хекке
5
Льюис Данк
30
Паскаль Грос
25
Диего Гомес
59′
17
Карлос Балеба
29
Максим Де Кейпер
46′
11
Янкуба Минте
13
Джек Хиншелвуд
74′
10
Жоржиньо Рюттер
18
Дэнни Уэлбек
59′
7
Солли Марч
20
Джеймс Милнер
59′
19
Харалампос Костулас
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
16
Амад Диалло
8
Бруну Фернандеш
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
37
Кобби Майну
45′
3
Нуссаир Мазрауи
74′
15
Лени Йоро
23
Люк Шоу
82′
12
Тайрелл Маласиа
13
Патрик Доргу
62′
61
Ши Лэйси
19
Брайан Мбемо
74′
39
Тайлер Флетчер
7
Мэйсон Маунт
74′
11
Джошуа Зиркзе
Статистика
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
2
7
Угловые
0
3
Фолы
11
8
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
