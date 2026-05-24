Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
2
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.88
П2
12.50
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
1
:
Кальяри
1
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.26
П2
8.50
Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
0
:
Комо
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
6.40
П2
1.19
Футбол. Италия
1-й тайм
Лечче
1
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.09
П2
18.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
3.25
П2
1.60
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2

«Арсенал» получил чемпионский кубок АПЛ: фото

«Канониры» завершили сезон победой над «Кристал Пэлас» со счётом 2:1 и получили главный трофей АПЛ. Для «Арсенала» это первое чемпионство за последние 20 лет

Источник: Reuters

«Арсеналу» вручили трофей Английской Премьер-лиги (АПЛ) после матча заключительного тура с «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Ранее лондонский клуб под руководством Микеля Артеты досрочно обеспечил себе первое место по итогам сезона. «Арсенал» стал чемпионом Англии впервые с 2004 года.

По окончании игры состоялась церемония награждения. «Канонирам» вручили кубок и чемпионские медали АПЛ. Капитан команды Мартин Эдегор поднял трофей над головой.

Кристал Пэлас
1:2
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 38
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Селхерст Парк
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Микель Артета
Голы
Кристал Пэлас
Жан-Филипп Матета
89′
Арсенал
Габриэл Жезус
42′
Нони Мадуэке
48′
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
17
Натаниэл Клайн
34
Чади Риад
8
Джефферсон Лерма
59
Рио Кардинес
19
Уилл Хьюз
55
Джастин Девенни
2
Даниэль Муньос
46′
3
Тайрик Митчелл
22
Йерген Странн Ларсен
77′
14
Жан-Филипп Матета
18
Даити Камада
46′
20
Адам Уортон
62′
29
Эванн Гессан
7
Исмаила Сарр
46′
10
Йереми Пино
Арсенал
13
Кепа Аррисабалага
36
Мартин Субименди
11
Габриел Мартинелли
3
Кристиан Москера
5
Пьеро Инкапье
49
Майлс Льюис-Скелли
33
Риккардо Калафьори
46′
6
Габриэл Магальяйнс
20
Нони Мадуэке
83′
14
Виктор Дьекереш
56
Макс Доуман
62′
23
Микель Мерино
9
Габриэл Жезус
74′
75′
10
Эберечи Эзе
16
Кристиан Нергор
46′
29
Кай Хаверц
Статистика
Кристал Пэлас
Арсенал
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
8
17
Удары в створ
3
7
Угловые
3
4
Фолы
9
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Фараи Халлам
(Англия)
