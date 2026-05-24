«Арсенал» получил чемпионский кубок АПЛ: фото

«Арсеналу» вручили трофей Английской Премьер-лиги (АПЛ) после матча заключительного тура с «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Ранее лондонский клуб под руководством Микеля Артеты досрочно обеспечил себе первое место по итогам сезона. «Арсенал» стал чемпионом Англии впервые с 2004 года.
По окончании игры состоялась церемония награждения. «Канонирам» вручили кубок и чемпионские медали АПЛ. Капитан команды Мартин Эдегор поднял трофей над головой.
Футбол, Англия, Тур 38
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Селхерст Парк
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Микель Артета
Голы
Кристал Пэлас
Жан-Филипп Матета
89′
Арсенал
Габриэл Жезус
42′
Нони Мадуэке
48′
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
17
Натаниэл Клайн
34
Чади Риад
8
Джефферсон Лерма
59
Рио Кардинес
19
Уилл Хьюз
55
Джастин Девенни
2
Даниэль Муньос
46′
3
Тайрик Митчелл
22
Йерген Странн Ларсен
77′
14
Жан-Филипп Матета
18
Даити Камада
46′
20
Адам Уортон
62′
29
Эванн Гессан
7
Исмаила Сарр
46′
10
Йереми Пино
Арсенал
13
Кепа Аррисабалага
36
Мартин Субименди
11
Габриел Мартинелли
3
Кристиан Москера
5
Пьеро Инкапье
49
Майлс Льюис-Скелли
33
Риккардо Калафьори
46′
6
Габриэл Магальяйнс
20
Нони Мадуэке
83′
14
Виктор Дьекереш
56
Макс Доуман
62′
23
Микель Мерино
9
Габриэл Жезус
74′
75′
10
Эберечи Эзе
16
Кристиан Нергор
46′
29
Кай Хаверц
Статистика
Кристал Пэлас
Арсенал
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
8
17
Удары в створ
3
7
Угловые
3
4
Фолы
9
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Фараи Халлам
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти