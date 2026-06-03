Эдерсон переходит в «Манчестер Юнайтед» за 45 млн евро

Контракт с 26-летним бразильцем будет подписан на пять лет — до лета 2031 года. По информации The Athletic, итальянский клуб получит за Эдерсона 40,5 млн евро, еще 4,5 млн евро будут предусмотрены в виде бонусов.
Отмечается, что Эдерсон станет первым трансфером «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. При этом английский клуб планирует подписать еще, как минимум, одного полузащитника.
Эдерсон перешел в «Аталанту» летом 2022 года из «Саелрнитаны» за 22,9 млн евро. За четыре года он провел за клуб 180 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с бергамасками истекал летом 2027 года.
«Манчестер Юнайтед» в третий раз за последние пять лет покупает игрока у «Аталанты». Зимой 2021 года манкунианцы за 27,3 млн евро приобрели ивуарийского вингера Амада Диалло, а летом 2023 года за 79,8 млн евро купили датского нападающего Расмуса Хойлунда.