Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Польша
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.32
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Уэльс
1
:
Гана
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
0
:
Бельгия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
4
:
Мадагаскар
0
П1
X
П2

Эдерсон переходит в «Манчестер Юнайтед» за 45 млн евро

«Манчестер Юнайтед» договорился о переходе полузащитника «Аталанты» Эдерсона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Контракт с 26-летним бразильцем будет подписан на пять лет — до лета 2031 года. По информации The Athletic, итальянский клуб получит за Эдерсона 40,5 млн евро, еще 4,5 млн евро будут предусмотрены в виде бонусов.

Отмечается, что Эдерсон станет первым трансфером «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. При этом английский клуб планирует подписать еще, как минимум, одного полузащитника.

Эдерсон перешел в «Аталанту» летом 2022 года из «Саелрнитаны» за 22,9 млн евро. За четыре года он провел за клуб 180 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с бергамасками истекал летом 2027 года.

«Манчестер Юнайтед» в третий раз за последние пять лет покупает игрока у «Аталанты». Зимой 2021 года манкунианцы за 27,3 млн евро приобрели ивуарийского вингера Амада Диалло, а летом 2023 года за 79,8 млн евро купили датского нападающего Расмуса Хойлунда.