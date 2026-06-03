Эдерсон переходит в «Манчестер Юнайтед» за 45 млн евро

Эдерсон перешел в «Аталанту» летом 2022 года из «Саелрнитаны» за 22,9 млн евро. За четыре года он провел за клуб 180 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с бергамасками истекал летом 2027 года.