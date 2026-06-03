Моуринью попросил приобрести ему в «Реал» защитника «Арсенала»

Жозе Моуринью, назначение которого главным тренером «Реала» ожидается в ближайшее время, уже активно занимается формированием состава мадридской команды.
Ранее сообщалось, что «Реал» оформит переход Дензела Дюмфриса из «Интера» за €20 млн. По данным испанских СМИ, Моуринью также попросил клуб приобрести защитника «Арсенала» и сборной Италии Риккардо Калафьори.
Тренера привлекает универсальность итальянца: он способен играть как центральным защитником, так и левым латералем. Сам Калафьори предпочитает центр обороны, но в «Арсенале» его чаще использовали на других позициях.
«Арсенал» приобрел Калафьори у «Болоньи» летом 2024 года за €44 млн плюс бонусы, однако травмы замедлили его развитие. В текущем сезоне 24-летний защитник провел 36 матчей, забил один гол и сделал три голевые передачи.