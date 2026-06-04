Моуринью заявил, что видео с ним в футболке «Реала» создано ИИ

Накануне Перес в своей предвыборной кампании анонсировал возвращение Моуринью в «Реал» и показал в прямом эфире короткое видео, на котором 63-летний португалец появляется в футболке «сливочных».
По информации источника, Моуринью связался с руководством «Бенфики» и сообщил, что ролик с ним был создан с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Ранее сообщалось, что Моуринью станет новым главным тренером «Реала». Контракт с ним будет рассчитан до лета 2028 года, а «Бенфика» получит за его уход от мадридского клуба 15 млн евро.
Моуринью ранее уже возглавлял мадридский «Реал» в период с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» провели 178 матчей, в которых одержали 127 побед при 28 ничьих и 23 поражениях. С «Реалом» Моуринью выиграл три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
В мае 79-летний Перес, руководящий «Реалом» с 2009 года, объявил о досрочных выборах президента клуба, которые состоятся 7 июня. Его соперником станет 37-летний бизнесмен Энрике Рикельме.