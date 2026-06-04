Моуринью заявил, что видео с ним в футболке «Реала» создано ИИ

Моуринью ранее уже возглавлял мадридский «Реал» в период с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» провели 178 матчей, в которых одержали 127 побед при 28 ничьих и 23 поражениях. С «Реалом» Моуринью выиграл три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.