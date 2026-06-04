Наследник Матерацци, которого освистывали фанаты: как сложилась карьера Андреа Раноккьи

Конте доверял молодому защитнику и видел в нем большой потенциал. Позже их пути еще не раз пересекутся, а сам Раноккья будет называть специалиста одним из самых важных людей в своей карьере. Именно в «Ареццо» началась история футболиста, которого через несколько лет будут считать будущим лидером обороны «Интера».