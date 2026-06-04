Наследник Матерацци, которого освистывали фанаты: как сложилась карьера Андреа Раноккьи

Когда Марко Матерацци назвал Андреа Раноккью своим наследником и передал ему знаменитый 23-й номер, ожидания взлетели до небес. Болельщики ждали нового лидера обороны, однако карьера защитника сложилась иначе. За годы в «Интере» он успел стать капитаном, пережить оскорбления с трибун, несколько серьезных травм и в итоге дождаться чемпионского титула.
Детство и первые шаги в футболе
Андреа Раноккья родился 16 февраля 1988 года в Ассизи — небольшом городе в регионе Умбрия. Любопытно, что первым серьезным увлечением будущего защитника было не футбольное поле, а карате. Однако довольно быстро он сделал выбор в пользу футбола и начал заниматься в местной команде, где тренеры сразу обратили внимание на его высокий рост и умение читать игру.
Следующим этапом стала академия «Перуджи», считавшаяся одной из сильнейших в центральной Италии. После финансовых проблем клуба Раноккья оказался в «Ареццо», где начал получать опыт во взрослом футболе. Именно там его заметил Антонио Конте, который в то время работал главным тренером команды.
Конте доверял молодому защитнику и видел в нем большой потенциал. Позже их пути еще не раз пересекутся, а сам Раноккья будет называть специалиста одним из самых важных людей в своей карьере. Именно в «Ареццо» началась история футболиста, которого через несколько лет будут считать будущим лидером обороны «Интера».
Прорыв в «Бари» и связка с Бонуччи
Первые серьезные разговоры о Раноккье начались после перехода в «Бари». Молодой защитник получил место в основе и оказался в команде, которую тренировал Антонио Конте. Под его руководством «Бари» выиграл Серию B и вернулся в элиту итальянского футбола, а сам Раноккья начал привлекать внимание скаутов ведущих клубов страны.
В Серии А он составил связку в центре обороны с Леонардо Бонуччи. Молодые защитники быстро стали главным открытием чемпионата. Итальянская пресса называла их будущим сборной Италии.
Однако в январе 2010 года карьера защитника столкнулась с первым серьезным испытанием. В матче против «Палермо» он получил тяжелую травму колена — разрыв крестообразных связок. Восстановление заняло несколько месяцев и совпало с моментом, когда его карьера стремительно шла вверх. Пока Раноккья лечился, Бонуччи продолжал прогрессировать и вскоре получил шанс в топ-клубе.
Переход в «Интер» и номер Матерацци
В январе 2011 года «Интер» заплатил за Раноккью 12 миллионов евро и сделал его одним из самых дорогих итальянских защитников того времени. Клуб искал замену травмированному Вальтеру Самуэлю, а молодой центрбек считался одним из лучших вариантов на рынке. Для футболиста это был огромный шаг вперед: из команды-середняка он сразу попал в состав действующего победителя Лиги чемпионов.
Начало было многообещающим, но быстро стало понятно, что выступать за «Интер» гораздо сложнее, чем за «Бари». Каждая ошибка оказывалась на первых полосах газет, а давление со стороны болельщиков и прессы росло с каждым матчем. Раноккья проводил сильные встречи, но неудачные эпизоды надолго закреплялись в памяти фанатов.
Дополнительное внимание привлекла история с Марко Матерацци. Легендарный защитник передал Андреа свой 23-й номер и публично назвал его наследником. Для молодого игрока это было огромное признание со стороны чемпиона мира, но вместе с ним пришли и завышенные ожидания. Болельщики ждали нового Матерацци, поэтому любое отклонение от этого образа воспринималось особенно болезненно. Со временем Раноккья стал важной частью команды, однако сравнения с легендарным предшественником сопровождали его на протяжении всей карьеры в Милане.
Капитанство, свист трибун и аренды
После ухода Хавьера Дзанетти именно Раноккья получил капитанскую повязку «Интера». Для воспитанника итальянского футбола это был жест огромного доверия, но произошло это в один из самых сложных периодов в истории клуба. Команда регулярно меняла тренеров, выпадала из борьбы за титулы и искала свою новую идентичность после эпохи Жозе Моуринью.
На фоне неудачных результатов критика в адрес защитника становилась все жестче. Болельщики освистывали его после ошибок, а пресса регулярно включала Раноккью в списки главных разочарований сезона. В какой-то момент он потерял место в основе, а затем и капитанскую повязку.
В 2017 году защитник отправился в аренду в английский «Халл Сити», а позже выступал за «Сампдорию». Многие считали, что его история в «Интере» на этом закончилась. Однако каждый раз Раноккья возвращался в Милан и продолжал бороться за место в составе, даже когда шансы казались минимальными.
За годы в клубе он пережил десятки конкурентов, смену владельцев и целую череду тренеров. Возможно, именно в этот период стало понятно, что главной сильной стороной Раноккьи является не талант, который отмечали еще в молодости, а способность оставаться профессионалом даже тогда, когда обстоятельства складываются против него.
Поздние трофеи и достойное завершение карьеры
Когда в 2019 году в «Интер» вернулся Антонио Конте, роль Раноккьи изменилась. Он уже не считался безоговорочным игроком основы, но оставался важной фигурой в раздевалке. Тренер ценил его опыт, отношение к работе и влияние на молодых футболистов.
В сезоне-2020/21 Раноккья помог команде выиграть первый за 11 лет чемпионский титул Серии А. Он редко появлялся на поле, но оставался частью коллектива, который прервал многолетнюю гегемонию «Ювентуса». Для защитника этот трофей стал своеобразной наградой за годы, проведенные в клубе во время кризисов и неудач.
Еще один яркий момент произошел в январе 2022 года в матче Кубка Италии против «Эмполи». На последних минутах дополнительного времени именно Раноккья забил важнейший гол и помог «Интеру» пройти дальше. Болельщики, которые долгие годы критиковали защитника, тогда стоя аплодировали ему.
Летом того же года футболист покинул «Интер» после более чем 11 лет в клубе и подписал контракт с «Монцей». Однако новый этап продлился недолго. Уже в первых матчах он получил тяжелую травму колена, после которой стало понятно, что полноценно вернуться на прежний уровень будет крайне сложно.
На фоне восстановления Раноккья отказался от части положенной зарплаты, чтобы не создавать дополнительную нагрузку для клуба. В 2023 году он официально объявил о завершении карьеры. Защитник ушел из футбола с репутацией человека, который никогда не переставал бороться даже в самые непростые моменты.