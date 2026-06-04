«Байер» объявил о третьей за год смене главного тренера

«Байер» в третий раз за последний год меняет главного тренера. Прошлым летом команду покинул Хаби Алонсо, после чего команду возглавил Эрик тен Хаг, однако уже в сентябре он был отправлен в отставку, и на смену ему пришел Юльманн.