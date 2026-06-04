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«Байер» объявил о третьей за год смене главного тренера

Леверкузенский «Байер» официально объявил о назначении Карлеса Мартинеса на пост главного тренера команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

42-летний испанский специалист пришел на замену датчанину Касперу Юльманну, который покинул клуб по окончании сезона. Контракт с Мартинесом рассчитан на два сезона — до лета 2028 года.

Последние три сезона Мартинес был главным тренером «Тулузы», с которой он в этом сезоне занял девятое место в чемпионате Франции. Ранее испанец был главным тренером молодежной сборной Кувейта, а также работал в академиях «Эспаньола» и «Барселоны».

«Байер» в третий раз за последний год меняет главного тренера. Прошлым летом команду покинул Хаби Алонсо, после чего команду возглавил Эрик тен Хаг, однако уже в сентябре он был отправлен в отставку, и на смену ему пришел Юльманн.

Минувший сезон «Байер» завершил на шестом месте в чемпионате Германии, благодаря чему обеспечил себе место в Лиге Европы. В Лиге чемпионов леверкузнецы дошли до ⅛ финала, где уступили будущему финалисту турнира — «Арсеналу» (1:1, 0:2).

Новый сезон в Бундеслиге стартует 28 августа.