Сын экс-тренера «Спартака» подписал контракт с «Интером»

Сербский полузащитник Александар Станкович вернулся в итальянский «Интер», подписав контракт с клубом до 2031 года, сообщает официальный сайт команды.
Станкович — воспитанник «Интера», до перехода в бельгийский «Брюгге» в 2025 году он выступал за миланский клуб. В прошлом сезоне за «Брюгге» футболист провёл 55 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач.
По данным журналиста Фабрицио Романо, «Интер» активировал опцию обратного выкупа Станковича у «Брюгге», сумма сделки составила €23 млн.
Александар является сыном бывшего игрока «Интера» Деяна Станковича. После завершения карьеры футболиста его отец стал тренером и в том числе возглавлял московский «Спартак».
Сейчас «Спартак» возглавляет Хуан Карседо. Клуб в минувшем сезоне стал четвертым в РПЛ и выиграл Кубок России.