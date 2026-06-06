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Бывший тренер «Спартака» покинул «Фиорентину»

Специалист проработал в клубе 7 месяцев.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Паоло Ваноли покинул должность главного тренера «Фиорентины». Флорентийский клуб официально сообщил о завершении сотрудничества с 53-летним итальянским специалистом.

«Владельцы, руководство и все сотрудники “Фиорентины” благодарят тренера Паоло Ваноли и весь его штаб за профессионализм, страсть и мужество, с которыми они руководили первой командой.

Тренер и его команда приступили к работе в ноябре, в ходе сезона, когда команда шла без единой победы и находилась на последнем месте в турнирной таблице. Только сильная трудовая этика и чувство сопричастности позволили Ваноли создать условия для перезапуска и перелома ситуации.

Ни одному клубу в высшем дивизионе не удавалось избежать вылета в таких условиях и сохранить место в лиге, не одержав ни одной победы в первых пятнадцати матчах чемпионата.

Это был сложный путь, но тренер и его помощники неустанно трудились, чтобы клуб остался в Серии А. Сегодня наше совместное путешествие заканчивается, но наша благодарность за то, чего мы достигли, и наше уважение к этому человеку и профессионалу останутся неизменными», — говорится в заявлении клуба.

По итогам сезона «Фиорентина» заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 42 очка. Ранее СМИ сообщали, что новым наставником команды может стать Фабио Гроссо.