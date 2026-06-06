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Олисе открыт к переходу в «Реал»

По данным Madrid Universal со ссылкой на Рамона Альвареса, вингер «Баварии» знает об интересе мадридского клуба, но не намерен форсировать уход.

Источник: Getty Images

Нападающий «Баварии» Майкл Олисе открыт к возможному переходу в «Реал», сообщает Madrid Universal со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса.

По данным источника, французский футболист знает об интересе мадридского клуба. Между сторонами уже был контакт, однако не уточняется, был он прямым или через посредников.

Madrid Universal пишет, что Олисе готов рассмотреть вариант с переходом на «Сантьяго Бернабеу». При этом вингер не намерен предпринимать шаги, чтобы форсировать уход из «Баварии», из уважения к мюнхенскому клубу.

Позиция «Баварии», по данным издания, остается жесткой: немецкий клуб не хочет продавать игрока ни за какую сумму.

Интерес «Реала» к Олисе связывают с заявлением Флорентино Переса. Президент мадридского клуба ранее говорил, что готов сделать предложение на 150 млн евро за нового звездного игрока в случае победы на выборах.

Олисе перешел в «Баварию» из «Кристал Пэлас» летом 2024 года. Контракт 24-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2029 года.