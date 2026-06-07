«Бавария» резко ответила на слухи об Олисе и «Реале»

«Майкл Олисе — игрок “Баварии”, и у него долгосрочный контракт. Мы не продающий клуб. Если Флорентино Перес хочет отправить нам предложение — чего до сих пор не произошло, — он может избавить себя от этих хлопот», — заявил Хайнер.