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«Бавария» резко ответила на слухи об Олисе и «Реале»

Президент мюнхенского клуба Херберт Хайнер заявил, что «Бавария» не собирается продавать французского вингера.

Источник: Reuters

Президент «Баварии» Херберт Хайнер высказался о слухах вокруг возможного перехода вингера Майкла Олисе в «Реал». Его слова приводит Bayern & Germany со ссылкой на BILD.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб рассматривает Олисе как одну из возможных трансферных целей. При этом футболист связан с «Баварией» долгосрочным контрактом.

«Майкл Олисе — игрок “Баварии”, и у него долгосрочный контракт. Мы не продающий клуб. Если Флорентино Перес хочет отправить нам предложение — чего до сих пор не произошло, — он может избавить себя от этих хлопот», — заявил Хайнер.

Олисе перешел в «Баварию» из «Кристал Пэлас» летом 2024 года. В мюнхенском клубе француз быстро стал одним из ключевых игроков атаки.

Ранее испанские СМИ связывали интерес «Реала» к Олисе с возможным крупным трансфером после выборов президента мадридского клуба. В «Баварии» дали понять, что не намерены рассматривать продажу футболиста.