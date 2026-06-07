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«Фейеноорд» объявил об уходе ван Перси

Роттердамский клуб начнет сезон-2026/27 с новым главным тренером после внутреннего анализа работы команды.

Источник: Reuters

«Фейеноорд» объявил об уходе Робина ван Перси с поста главного тренера команды, сообщается на официальном сайте роттердамского клуба.

В клубе заявили, что сезон-2026/27 команда начнет с новым главным тренером. Ван Перси сообщили о решении на встрече с руководством «Фейеноорда».

Технический директор клуба Деви Риго назвал расставание с тренером трудным решением.

«Робин ван Перси за последние полтора года отдал клубу все. Он, безусловно, заслуживает признания за то, что завершил сложный сезон в итоге на втором месте. Благодаря этому команда обеспечила себе участие в Лиге чемпионов, что, конечно, очень важно», — заявил Риго.

При этом в «Фейеноорде» объяснили, что решение принято после внутреннего анализа. Руководство учитывало развитие игры команды и снижение темпа набора очков как в еврокубках, так и в чемпионате Нидерландов.

«Вывод был таким: следующий сезон нам лучше начинать с новым главным тренером», — добавил Риго.

Кто станет преемником ван Перси, клуб рассчитывает объявить в течение ближайших нескольких недель. Ван Перси возглавлял «Фейеноорд» с февраля 2025 года. Ранее он выступал за роттердамскую команду как футболист.