«Фейеноорд» объявил об уходе ван Перси

«Робин ван Перси за последние полтора года отдал клубу все. Он, безусловно, заслуживает признания за то, что завершил сложный сезон в итоге на втором месте. Благодаря этому команда обеспечила себе участие в Лиге чемпионов, что, конечно, очень важно», — заявил Риго.