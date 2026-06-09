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«Реал» может потратить до 60 млн евро на защитника из клуба Бундеслиги

«Реал» проявляет интерес к Нико Шлоттербеку.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Мадридский «Реал» проявляет интерес к центральному защитнику дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербеку. По данным немецкого издания Bild, испанский клуб готов предложить от 50 до 60 млн евро, не считая бонусов. Сам 26-летний футболист высказал желание продолжить карьеру в составе «сливочных».

Переход Шлоттербека поддерживает и португальский тренер Жозе Моуринью, который находится на пороге назначения в «Реал». В прошлом сезоне защитник провёл 37 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Действующий контракт Шлоттербека с дортмундской «Боруссией» действует до лета 2031 года, а его рыночная стоимость по данным Transfermarkt оценивается в 55 млн евро.

С момента перехода из «Фрайбурга» в 2022 году Шлоттербек сыграл за «Боруссию» 161 матч, забил 11 мячей и сделал 18 голевых передач. За сборную Германии защитник провёл 27 игр, дебютировав в национальной команде весной 2022 года.