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Перес заявил о готовности сделать «Реал» еще сильнее

Переизбранный президент мадридского клуба поблагодарил членов клуба за поддержку на выборах.

Источник: Reuters

Президент «Реала» Флорентино Перес выступил с обращением после победы на выборах главы клуба. 79-летний функционер был переизбран на новый срок до 2030 года, набрав 65% голосов против 35% у Энрике Рикельме.

Перес поблагодарил членов клуба за поддержку и отметил, что прошедшее голосование стало важным событием для организации.

«Сегодня “Реал” победил. Мы подали миру пример демократии. Мы показали, что мы — одна большая семья, что мы любим “Мадрид” и готовы к будущему», — заявил Перес.

Глава клуба подчеркнул, что продолжит работу над развитием «Реала» как в спортивном, так и в организационном плане.

«Я здесь, чтобы защищать “Мадрид”. Мы будем продолжать работать, чтобы “Реал” продолжал выигрывать титулы. Мы работаем над тем, чтобы сделать лучший клуб всех времен еще лучше», — сказал Перес.

Перес остается одним из самых влиятельных руководителей в мировом футболе и продолжит руководить мадридским клубом в течение ближайших четырех лет.