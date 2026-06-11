Моуринью заинтересован в трансфере Гвардиола в «Реал»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью заинтересован в приглашении защитника «Манчестер Сити» Йошко Гвардиола. Об этом сообщает As.
По данным источника, португальский специалист высоко оценивает универсальность хорватского футболиста. Гвардиол способен сыграть как на левом фланге обороны, так и в центре защиты, что делает его привлекательным вариантом для усиления состава.
Отмечается, что защитник входит в число приоритетных кандидатов на усиление команды. Помимо Гвардиола, в шорт-листе мадридского клуба находится защитник лондонского «Арсенала» Риккардо Калафьори.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил Гвардиолу новый контракт до 2031 года. Таким образом, потенциальный трансфер может оказаться сложной задачей для «Реала».
23-летний хорват считается одним из ведущих защитников Европы и уже несколько сезонов выступает на высоком уровне в английской Премьер-лиге и международных турнирах.