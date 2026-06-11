Шустер объяснил, зачем Моуринью вернулся в «Реал»

Бывший полузащитник «Реала» Бернд Шустер прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридского клуба. Его слова приводит Marca.
По мнению Шустера, главной задачей португальского специалиста станет не построение зрелищной игры, а восстановление атмосферы внутри команды и поддержка руководства клуба в непростой ситуации.
«Моуринью приходит в “Реал” не для того, чтобы ставить зрелищный, победоносный футбол. Он приходит протянуть руку помощи президенту. Быть тем, кто принимает критику на себя, и создать коллектив, которого сейчас не существует», — заявил Шустер.
Немец считает, что для возвращения команды на вершину потребуется время. По его словам, подобные процессы невозможно завершить за один или два сезона.
«Моуринью приходит, чтобы вернуть команде некоторые утраченные ощущения и дух победителей», — добавил Шустер.
Жозе Моуринью ранее уже работал в «Реале» и выиграл с мадридским клубом чемпионат Испании, Кубок страны и Суперкубок Испании.