Шустер объяснил, зачем Моуринью вернулся в «Реал»

«Моуринью приходит в “Реал” не для того, чтобы ставить зрелищный, победоносный футбол. Он приходит протянуть руку помощи президенту. Быть тем, кто принимает критику на себя, и создать коллектив, которого сейчас не существует», — заявил Шустер.